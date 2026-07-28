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Taxíky u památníku ignorovaly zákaz, pokuty nepomohly. Zasáhla radnice

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  14:15
Radnice Prahy 3 rázně vyřešila situaci u Národního památníku na Vítkově, kam zajížděla auta i přes zákazovou značku. Na komunikaci nechala instalovat závoru, za kterou mohou nově jen držitelé povolení od magistrátu.

Výsuvné sloupky, které v tomto místě na Ohradě byly a které zabraňovaly neoprávněnému vjezdu na Vítkov, nechala radnice před několika týdny odstranit. To kvůli stavbě bytového komplexu v těsném sousedství.

Jenže značka, která tu dál zakazovala pokračovat v jízdě, se minula účinkem.

Radnice Prahy 3 nechala na příjezdovou komunikaci k památníku na Vítkově nainstalovat závoru zabraňující neoprávněnému vjezdu. (28. července 2029)
Radnice Prahy 3 nechala na příjezdovou komunikaci k památníku na Vítkově nainstalovat závoru zabraňující neoprávněnému vjezdu. (28. července 2029)
Radnice Prahy 3 nechala na příjezdovou komunikaci k památníku na Vítkově nainstalovat závoru zabraňující neoprávněnému vjezdu. (28. července 2029)
Radnice Prahy 3 nechala na příjezdovou komunikaci k památníku na Vítkově nainstalovat závoru zabraňující neoprávněnému vjezdu. (28. července 2029)
16 fotografií

„Sloupek tu ještě nedávno byl, ale sotva ho odstranili, začala tudy projíždět auta,“ řekl iDNES.cz jeden z dělníků, který na stavbě pracuje. Od té chvíle se tak mezi chodci či sportovci začala ve větší míře pohybovat také auta.

Podle radnice někteří řidiči, hlavně taxíků, toho začali hojně využívat a zákaz vjezdu na Vítkov prostě ignorovali, uvedla městská část na sociální síti.

Situaci podle ní nezlepšilo ani více než sto udělených pokut, a tak radnice před několika dny přistoupila k novému opatření.

Radnice Prahy 3 nechala na příjezdovou komunikaci k památníku na Vítkově nainstalovat závoru zabraňující neoprávněnému vjezdu. (28. července 2029)

„Konec vjíždění taxíků na Vítkov.... Ve spolupráci s developerem CPI a magistrátem byla zprovozněna závora. Projede přes ni výhradně ten, kdo má oficiální povolení od magistrátu,“ oznámil krok radnice starosta Michal Vronský.

Od té chvíle je na sloupku před závorou přilepená cedule, kam mají řidiči volat, aby se závora zvedla.

Řešení situace hodnotí lidé na sítích vesměs kladně. „To je dobře, byla to ostuda,“ píše jeden z diskutujících.

„Paráda, díky za to! Tohle bylo potřeba. Je absurdní, aby si lidé volali taxíka, co je odveze z kavárny, když na Tachovské náměstí je to 316 metrů, o ‚závodnících‘ ani nemluvě,“ přidává se další. „Estetiku můžeme řešit jako sekundární problém, závory bych klidně takhle dal všude po městě,“ uvádí jiný příspěvek.

Závora má ale i své odpůrce. „Ta závora je hrozná,“ píše diskutující pod starostovou zprávou. Další z přispěvatelů se táže, proč se tam sloupky vrátí až na podzim.

Starosta ubezpečil, že závora je jen dočasné řešení.

„Vím, že závora není estetický skvost, ale jako dočasné řešení zafunguje skvěle. Park tak bude opět bezpečný pro lidi i psy,“ dodal Vronský.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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