Sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší dar v hodnotě 10,5 milionu

Autor: ,
  18:55
Lidická sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší umělecký dar ve své historii, a to od turecko-britské sběratelky Hümy Kabakciové. Hodnota sady uměleckých děl byla vyčíslena na 500 tisíc dolarů, asi 10,5 milionu korun. Jde o 65 uměleckých děl, převážně obrazů od turkicky mluvících autorů.
Památník v Lidicích.

Památník v Lidicích. | foto: Profimedia.cz

Na konci října bude podepsaná darovací smlouva, převoz děl se uskuteční příští rok. Píše o tom ČTK s odkazem na kurátora lidické sbírky Miloslava Vorlíčka.

„Jedná se převážně o obrazy, je tam několik tisků, od turkicky mluvících autorů, což je na našem území unikátní,“ řekl Vorlíček. Autorem jednoho z obrazů je český výtvarník František Burant. Soubor je podle Vorlíčka dosud největší i počtem děl, jež sbírka získá najednou od jednoho dárce.,

Lidé si v Lidicích pietní vzpomínkou připomněli 82. výročí vyhlazení obce

Lidická sbírka umění je sbírka současného umění založená na principu mezinárodní solidarity, kterou v 60. letech 20. století inicioval britský lékař a poslanec Barnett Stross. Spravuje díla, která pocházejí výhradně z darů od umělců a umělkyň z celého světa.

Nejvýznamnější umělecká díla, která tvoří hlavní část sbírky, darovali například Gerhard Richter, Mona Hatoum, Joseph Beuys, VALIE EXPORT, Alfredo Jaar či české autorky sestry Jitka a Květa Válovy a Eva Kmentová.

Vstoupit do diskuse

Signal festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Nejčtenější

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Ať platí bohatí, zní z Francie. Sociální Evropa se může stát brzy minulostí

Desítky let se Evropané hlavně v západních státech těšili z poměrně vysoké kvality života, který zastřešoval štědrý systém sociálního zabezpečení, relativně vysoké důchody, dostupné školství i mnohde...

Hromadná nehoda aut, motocyklu a vlaku za Prahou. Zranily se i dvě děti

Při nehodě u Jenče západně od Prahy se dnes ráno vážně zranila žena, do nemocnice ji přepravil vrtulník. V autě s ní cestovaly dvě děti, obě záchranáři také převezli do nemocnice. Postupně do sebe...

Metro C nejelo po celé délce a v obou směrech. Do kolejiště spadl kryt svítidla

Pražské metro C bylo dnes po deváté hodině dopoledne ochromeno po celé své délce a v obou směrech. Podle dopravního podniku za to mohla technická závada ve stanici Pankrác při instalaci nového...

V Kolíně vykolejil nákladní vlak převážející auta, škoda je 42 milionů

V Kolíně v noci na středu vykolejil nákladní vlak. Jeden z vagonů převážel osobní auta. Na místě zasahují hasiči Správy železnic, povolán byl nehodový vlak. Spoje na koridoru z Prahy do Pardubic...

Sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší dar v hodnotě 10,5 milionu

Lidická sbírka umění v Památníku Lidice získá dosud největší umělecký dar ve své historii, a to od turecko-britské sběratelky Hümy Kabakciové. Hodnota sady uměleckých děl byla vyčíslena na 500 tisíc...

16. října 2025  18:55

Pobodaná žena v pražském bytě. Policie po podezřelém pátrala několik hodin

Kriminalisté vyšetřují násilný incident, který se ve čtvrtek odehrál v bytě v centru Prahy. Při konfliktu mezi mužem a ženou utrpěla žena bodné zranění. Podezřelého policie dopadla za několik hodin.

16. října 2025  15:03,  aktualizováno  18:16

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

16. října 2025  9:36,  aktualizováno  18:10

Nymburk má šestého cizince, pivot Feazell má pomoct hlavně v Lize mistrů

Šestou zahraniční posilou basketbalistů Nymburka se stal americký pivot KeyShawn Feazell. S českým šampionem podepsal smlouvu zatím na dobu, kdy bude tým účinkovat v Lize mistrů. Nymburský klub to...

16. října 2025  17:56

Sparťanské fotbalistky deklasovaly Ferencváros a jsou v Evropském poháru

Fotbalistky pražské Sparty v odvetě 2. předkola Evropského poháru zvítězily 5:0 na hřišti Ferencvárose Budapešť a v součtu s úvodní bezbrankovou remízou postoupily do hlavní fáze. V soutěži budou...

16. října 2025  16:19

Mladík dostal 18 let za trýznivou vraždu, zraněný muž umíral několik hodin

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku poslal soud ve čtvrtek na 18 let do vězení devatenáctiletého Slavomíra Karchňáka. Verdikt není pravomocný, Karchňák nesouhlasí s právní...

16. října 2025  15:59

Policie odložila případ obřího požár plastů, příčinou je samovznícení od slunce

Policie odložila případ dubnového požáru skládky plastů u Rynholce na Rakovnicku. Dřívější podezření na úmyslné zapálení se nepotvrdilo, informovala dnes Česká televize. Příčinou bylo pravděpodobně...

16. října 2025  12:37

VIDEO: Útočník v metru bezdůvodně udeřil ženu do nosu, motiv zůstává nejasný

Zcela nepochopitelně a bezdůvodně udeřil ve vestibulu stanice pražského metra Stodůlky neznámý muž pěstí do nosu mladou ženu. Napadené chvilku předtím vystoupila z autobusu. Incident se stal 25. září...

16. října 2025  12:26

VIDEO: Signal Festival rozzářil Prahu zkušebně už v předvečer, podívejte se

Největší přehlídka digitální a kreativní kultury v tuzemsku, Signal Festival, rozsvítí počínaje čtvrtkem metropoli. Nabídne i projekci na vodní stěnu. V pořadí už 13. ročník přehlídky má dvě hlavní...

16. října 2025  9:53

Vykolejení vlaku převážejícího auta v Kolíně. Hasiči pokračují v odklízení

Hasiči Správy železnic od rána pokračují v odstraňování následků středečního vykolejení nákladního vlaku v Kolíně, informoval mluvčí Správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Podle webu...

16. října 2025  7:53

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči sbírali zasažený sorbent

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  16.10 7:31

Pražanky si vybraly horší den. USK se v Eurolize nevyrovnal sebejisté Gironě

Úřadující euroligové šampionky z USK Praha poprvé v sezoně prohrály. V souboji nejsilnějších celku základní skupiny A nestačily 60:75 na španělskou Gironu. Před domácím publikem v hale Královka po...

15. října 2025  18:45,  aktualizováno  23:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.