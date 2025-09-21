Je čas se uzdravit. Před fakultou přibyla deska se jmény obětí střelby

Autor:
  17:08
U památníku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK) na náměstí Jana Palacha v Praze přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Na pietním setkání ji v neděli odhalili zástupci spolku Spojeni nadějí, filozofické fakulty, univerzity a pozůstalí. Po střelbě na fakultě 21. prosince 2023 zemřelo 14 studentů a pedagogů.

Deska je podle mluvčího UK Jana Bumby pomníkem i symbolem společné paměti, bolesti, ale i síly a naděje. Student, který střílel, po činu spáchal sebevraždu.

Pietní setkání začalo v neděli vystoupením pěveckého sboru pod vedením dirigentky Moniky Václové na schodech Rudolfina. Sbor podle spolku Spojeni nadějí sdružuje členy mnoha pražských hudebních těles, kteří chtěli vyjádřit sounáležitost s pozůstalými či sdílet vlastní vzpomínky na zesnulé.

Oběti tragické střelby připomíná asi tři metry vysoká přírodní plastika naproti sídlu fakulty na náměstí Jana Palacha. Zástupci školy dočasný památník představili v červnu 2024, půl roku po tragédii. U památníku nyní přibyla deska s vytesanými jmény obětí. Lidé k památníku po odhalení přinášeli květiny či svíčky, oběti uctili také tichou vzpomínkou.

15 fotografií

O doplnění jmen na pomník se podle Bumby diskutovalo od loňského roku, impulzem podle něj byla potřeba, kterou vyjádřili pozůstalí. Na přípravě návrhu a realizaci se podíleli akademický architekt Václav Králíček, sochař Vojtěch Adamec mladší, kameník Aleš John, který vytesal všechna jména obětí, a dodavatel monumentu Tomáš Hrdina. Všichni čtyři krátce promluvili a označili za čest, že k pietnímu místu mohli přispět.

Králíček doplnil, že by byl rád, kdyby byla v co nejbližší době zahájena celková rekonstrukce náměstí, jejíž projekt má Praha připravený a pietní místo po ní bylo na patřičném místě, které bude ovládat celou plochu náměstí.

Slzy, ale i naděje a odhodlání jít dál. Budovu fakulty objal lidský řetěz

Hlavním organizátorem pietní akce je spolek Spojeni nadějí s podporou filozofické fakulty a Univerzity Karlovy. Odhalení desky se zúčastnila například děkanka filozofické fakulty Eva Lehečková. Předseda spolku Spojeni nadějí Lukáš Křístek v projevu mimo jiné poděkoval tvůrcům desky.

„My pozůstalí, my, které vraždy a úmrtí zasáhli nejvíce, jsme onemocněli a chceme se uzdravit. Pesimismus ještě nikdy nikoho nevyléčil. Spojili jsme se, abychom se uzdravili, proto jsme spojeni nadějí,“ řekl.

Je podle něj potřeba nezapomínat i na všechny přeživší. „Tato vražedná událost náhle a navždy změnila naše i vaše životy způsoby, které nemusí být vždy každému snadno srozumitelné a pochopitelné. Přesto se snažíme a snažme se vzájemně respektovat a podporovat se,“ dodal.

Střelba na FF UK je nejtragičtějším podobným případem v historii České republiky. Pachatel, čtyřiadvacetiletý student David Kozák, který podle policie pár dní před střelbou na fakultě zavraždil v Klánovickém lese na okraji Prahy muže a dvouměsíční dítě a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni, spáchal po činu sebevraždu.

