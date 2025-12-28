Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Autor: ,
  10:40
Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické zahrady, Muzea MHD ve Střešovicích, pražského planetária či Petřínské rozhledny. Sdělil to mluvčí magistrátu Vít Hofman.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
30 fotografií

V centru Prahy a na dalších místech metropole platí od 1. prosince 2020 zákaz používání zábavní pyrotechniky. Novoroční ohňostroj zrušila Praha od 1. ledna 2020.

„Hlavní město v posledních letech nepořádá žádný novoroční ohňostroj. Místo toho veřejnosti nabízíme možnost užít si novoroční den se zvýhodněným vstupným do vybraných městských organizací,“ uvedl Hofman.

Lidé budou moci navštívit například Botanickou zahradu v Troji se slevou na vstupné, které bude při nákupu na pokladně poloviční oproti běžné ceně 180 korun. Přijít budou moci také do blízké zoologické zahrady, kde bude vstupné stát 100 korun. Zvýhodněná cena bude platit až do 4. ledna. Běžné vstupné pro dospělé činí 330 korun. Obě zahrady budou otevřeny od 09:00 do 16:00.

Zvýhodněné vstupné bude i na další místa

Příležitost k návštěvě nabídne také Muzeum MHD ve Střešovicích, kam bude možné vstoupit za jednotné vstupné 100 korun. Prague City Tourism umožní za zvýhodněnou cenu 50 korun vstup na Petřínskou rozhlednu nebo do Zrcadlového bludiště. Galerie hlavního města Prahy pak na Nový rok od 14:00 do 20:00 hodin nabídne akci, kdy lidé dostanou jeden lístek zdarma k jednomu zakoupenému na všechny krátkodobé výstavy.

Planetum, které zahrnuje modernizované Planetárium Praha, Štefánikovu hvězdárnu a Hvězdárnu Ďáblice, připravilo dětské vstupné pro všechny návštěvníky. Národní kulturní památka Vyšehrad umožní vstup zdarma druhé osobě k jedné zakoupené vstupence na výstavu Vzestupy a pády Vyšehradu, nabídne také jednotné vstupné 100 korun na komentované prohlídky Kasemat ke Gorlici do vyčerpání kapacity.

Více zón bez petard. Novela zákona umožní Praze pyrotechniku zakázat úplně

Zapojí se rovněž Muzeum Prahy, které v otevírací době od 12:00 do 18:00 hodin umožní vstup zdarma do nově zrekonstruované hlavní budovy na Florenci. Do dalších jeho objektů, jako Clam-Gallasova paláce a Domu U Zlatého prstenu, bude vstupné snížené na 80 korun. Letos se k akci poprvé připojí také technologické centrum HW Lab. Kompletní přehled zapojených institucí včetně výše vstupného a otevírací doby lidé najdou na webu Prahy.

Ohňostroj ze zrušený od roku 2019

Bývalé vedení města se rozhodlo zrušit ohňostroje na konci roku 2019, 1. ledna 2020 uspořádalo videomapping. Posléze ustoupilo také od jeho pořádání. Ohňostroje se v minulosti odpalovaly například z Letné, Vítkova, Petřína nebo z pontonu na Vltavě. Praha je zrušila kvůli hluku a negativním vlivům na život zvířat.

Na podzim 2020 se metropole rozhodla schválit vyhlášku, kterou od 1. prosince téhož roku zakázala používat zábavní pyrotechniku v památkové rezervaci, přírodních parcích a ve chráněných územích, okolo vodních toků a na ostrovech, přehradách a hrázích, v okolí trojské zoo a u domovů pro seniory a dalších pobytových sociálních zařízení.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Luxusní prostitutky dělaly i pro StB, vzpomíná policejní Rapl z Bartolomějské

Nejčtenější

Krádež kabelů ochromila vlaky v Praze, zloděje dopadli i s brašnou plnou drátů

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Zpoždění až v řádu několika hodin nabíraly od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku Praha Vršovice – Praha hlavní nádraží. Provoz byl plně obnoven po více než devíti...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Pardubice jdou do čela extraligy. Sparta podlehla Vítkovicím, Třinec nevstřelil gól

Pardubičtí hokejisté oslavují vstřelený gól.

Hokejová extraliga ani v závěru adventního období nelenila a pokračovala kompletním 32. kolem. V sestavě Kladna, které padlo v Liberci, nechyběl Jaromír Jágr. Sparta prohrála s Vítkovicemi a přišla o...

Sparta převálcovala Olomouc, Litvínov přejel Boleslav. Vyhrály Pardubice i Brno

Sparťan Řepík se snaží překonat olomouckého gólmana Cichoně, kterému vypomáhá...

Hokejová extraliga nezastavila ani v předvečer Štědrého dne. Program 33. kola odstartoval duel Karlových Varů s Českými Budějovicemi, domácí vyhráli 1:0. Poslední Litvínov jasně přehrál Mladou...

VIDEO: Dívka si sedla na koleje v metru, sebevraždě zabránili cestující

Lidé zachránili život dívce, která ho chtěla ukončit sebevraždou

Obětaví lidé a nouzové tlačítko zachránili život dívky, která minulý týden chtěla spáchat sebevraždu pod koly soupravy metra ve stanici Kobylisy. Policie nyní zveřejnila video, na kterém je vidět,...

Místo ohňostroje slevy na památky či zoo. Praha nabízí výhodné vstupné

Ledové kostky chladí medvědy v ZOO Praha. (1. července 2025)

Praha nebude pořádat novoroční ohňostroj ani videomapping, tedy promítání na budovy. Pro obyvatele metropole místo toho magistrát připravil na 1. ledna zvýhodněné vstupné do zoologické a botanické...

28. prosince 2025  10:40

Lední medvěd je na zimu citlivka, milují ji sloni a vlci, říká kurátor Zoo Praha

Premium
Slon indický chovaný v pražské zoo se sice koulovat nedovede, ale sníh ho vždy...

Do venkovních výběhů chodí nejen sloni, kteří chobotem nabírají sníh, ale také klokani s mláďaty ve vaku nebo indičtí lvi, odhaluje v rozhovoru Pavel Brandl, kurátor savců v Zoo Praha, když...

28. prosince 2025

Fantišova zpověď: pohřbil tátu alkoholika a bezdomovce, s ním i zlé vzpomínky

Premium
Fotbalista Antonín Fantiš v dresu ústeckého Viagemu.

Když svého „ztraceného“ tátu, alkoholika a bezdomovce, potkal před lety v milionové Praze, považoval to za vánoční zázrak. Fotbalista Antonín Fantiš se ho přes zkažené dětství ujal a pomáhal mu, jak...

28. prosince 2025

Jako by postavili stadion na Sněžce, hlásil Kovář. I tak Sparta atraktivní duel zvládla

Sparťanský brankář Jakub Kovář se snaží zlikvidovat šanci Helsinek v utkání...

Zatímco vstup do Spengler Cupu jim výsledkově nevyšel, ve druhém utkání si hokejisté Sparty spravili náladu. Díky zlepšené produktivitě a dobrému výkonu gólmana Jakuba Kováře si proti IFK Helsinky...

27. prosince 2025  20:24

AI pracuje za Pražany doma i na úřadech. Program Emil pomáhá s pokutami

ilustrační snímek

Účty i pokuty platí lidé v hlavním městě pomocí sofistikovaných technologií včetně AI. Schopnost zacházet s těmito nástroji zvyšuje šanci na úspěch na pracovním trhu. Potvrzuje to analýza Využívání...

27. prosince 2025

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

26. prosince 2025  15:45,  aktualizováno  20:33

Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí. Kraj vyhlásil sbírku

Požár bytu v Kamenici.

V Kamenici u Prahy ráno hasiči zasahovali u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Do nemocnic odvezli popálenou ženu ve vážném stavu i další dva lidi včetně nezletilého s...

26. prosince 2025  9:18,  aktualizováno  17:52

Porucha trakčního vedení komplikovala provoz vlaků v Praze, nabíraly zpoždění

Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v úseku Praha Vršovice - Praha hlavní...

Poškozené trakční vedení v pátek zkomplikovalo provoz na hlavním nádraží v Praze. Vlaky dopoledne zhruba půlhodinu nejezdily do Libně, Vysočan a Holešovic, směrem do Vršovic a na Smíchov byla doprava...

26. prosince 2025  10:10,  aktualizováno  14:44

Konec elektrokoloběžek v Praze se blíží, parkování bicyklů dostane nová pravidla

Elektrokoloběžky a elektrokola v Praze

Hlavní město ladí poslední detaily nových pravidel pro parkování sdílených kol a elektrokol. Od nového roku pražský magistrát vyhradil parkovací místa pouze jim, a tudíž elektrokoloběžky skončí.

26. prosince 2025

Otužilci plavali v ledové vodě u Národního divadla. Dorazilo jich 330

Nejstarší otužilecká soutěž v České republice, 79. ročník Memoriálu Alfreda...

Ledovou vodu ve Vltavě si v pátek na Slovanském ostrově v Praze při 79. ročníku Memoriálu Alfreda Nikodéma užilo 330 otužilců. Nejmladším plavcem byl letos třináctiletý Vojtěch Kočina, tím nejstarším...

26. prosince 2025  13:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tradiční oběd pro lidi v nouzi. Bezdomovci i senioři dostali kachnu a dárek

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro...

Arcibiskupský palác na pražských Hradčanech ve čtvrtek opět otevřel brány pro lidi bez domova, seniory a další osamělé či sociálně zranitelné. Na slavnostním obědě se sešly dvě stovky zájemců. Akci...

25. prosince 2025  14:53

Skácené lípy se vrátily do srdce Poděbrad, student z nich vyrobil dřevěný betlém

Půvabné jesličky Betlém řezbáře Lukáše Látala mohou lidé obdivovat v kopuli...

Nový dřevěný betlém krášlí ve svátečním čase kolonádu v Poděbradech. A přitom kvůli němu nemusel padnout jediný zdravý strom. Radnice jej nechala zhotovit z přestárlých lipových kmenů, které se...

25. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.