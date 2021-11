Odsouzené domy záchrana nečeká, pražští památkáři varují před ztrátami

Žádostí o demolice objektů v památkové rezervaci a jejím sousedství roste. Aktuálně jsou v ohrožení domy na okraji Nového Města a ve Vršovicích.



Výčet budov, které v posledních letech zmizely, anebo z nich zbyly jen „vykuchané“ fasády, představuje seznam o několika desítkách položek. Nezřídka se liší také přístup, jak k žádostem o zbourání přistupují odborníci z Národního památkové ústavu (NPÚ) a jejich kolegové z pražského magistrátu, kteří mají konečné slovo.

„Developeři neustále hledají cestu, jak by se vklínili do pražské zástavby, našli zde ‚slabé kusy‘. Dříve to bývaly klasicistní domy, nyní to vypadá, že hledají domy, které nejsou památkově chráněné a dají se snadno vyklidit,“ řekla Kateřina Bečková, místopředsedkyně Klubu za starou Prahu.

Dům ze 70. let v ulici Boženy Němcové na okraji Nuselského mostu hyzdil billboard. Ten sice loni zmizel, teď však hrozí zánik celému tomuto objektu. Majitel podal žádost o demoliční výměr.

„Dům není sice individuálně chráněnou kulturní památkou, nachází se však v pražské památkové rezervaci, památce UNESCO,“ uvedla k tomu mluvčí pražského Územního odborného pracoviště NPÚ Andrea Holasová.

Návrh na demolici NPÚ v létě označilo jako nevhodný. „Důvodem je především skutečnost, že objekt patří k uměřeným, ale přitom autorsky sebevědomým vstupům novodobé architektury do pražského historického prostředí,“ shrnuje stanovisko. Objekt nadto podle názoru NPÚ reprezentuje v dnešní době již mizející vrstvu architektury, která vznikla v 70. a 80. letech minulého století. Budova vznikla na místě dvou starších činžovních domů, stržených kvůli výstavbě metra.



Deptaný brutalismus

Přímo pod budovou prochází tubusy linky C, které stoupají dál směrem k Nuselskému mostu. Založení objektu se s touto situací muselo vyrovnat a samo o sobě představuje podle odborníků zajímavé technické řešení.



Opačného názoru však byl odbor památkové péče pražského magistrátu. Objekt nahradí šestipatrová novostavba kancelářského objektu, jehož detaily se prý dosud ladí. „Náhrada střízlivější novostavbou, tolik nekontrastující s okolím, může přispět ke kultivaci ‚vstupního průčelí‘ Pražské památkové rezervace,“ uvádějí pražští památkáři.

Z domu by měla zbýt jen tato plastika.

Zmizet aktuálně má také další příklad moderní architektury, objekt Chemapolu-Investy ve Vršovicích. „V případě této stavby jde o velký pozemek. Investorovi je podle mého názoru jedno, co tam stojí, pro něj je totiž důležité, že by ten pozemek zastavěl hustěji a lukrativněji,“ domnívá se Bečková. Žádostí o povolení demolice jak v rezervaci, tak v zónách je ale daleko více.

Demolice místo rozvoje

„Ve vztahu památkářů z NPÚ a pražského magistrátu obecně platí, že ti druzí pod heslem rozvoje Prahy investorským záměrům umetají cestu. Mám někdy pocit, že se ten odbor památkovým nazývá jen omylem,“ řekla Kateřina Bečková. Znamená to, že investoři a developeři „salámovou metodou“ okrajují nejen pražskou památkovou rezervaci? „Nemyslím si, že je rezervace v ohrožení. Z naší strany jde spíše o upozorněni, výzvu, aby se o těchto věcech důkladně diskutovalo a přemýšlelo,“ uvedl ředitel pražského Územního odborného pracoviště NPÚ Jaroslav Podliska.



Zákonné mantinely jsou v tomto ohledu i podle dalších organizací, usilujících o ochranu památek, nastaveny slušně. „V tomto případě nejde o pravidla, legislativu, ale o profesní etiku. Pokud jsem památkář, musím rozhodovat ve prospěch památek, tím to podle mne začíná i končí,“ domnívá se Kateřina Bečková.

Praha se setkává již od 90. let s ekonomickým tlakem využít každý kus lukrativních pozemků. „A zde je hrozba, že to může vést až nad rámec toho, co město může zvládnout bez hrozby ztrát,“ poukazuje Jan Holeček, vedoucí odboru péče o památkový fond Územního odborného pracoviště NPÚ.