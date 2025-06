Zprávy z dráhy Sledovat další díly na iDNES.tv

Budoucnost mostu propojující Výtoň se Smíchovem se řeší řadu let, SŽ v roce 2022 v mezinárodní soutěži vybrala návrh počítající s nahrazením památkově chráněné ocelové konstrukce novou na původních pilířích.

Dosavadní most by se měl přesunout proti proudu mezi Modřany a Velkou Chuchli, kde by dále sloužil jako lávka pro pěší. Proti plánu se vzedmula vlna odporu mimo jiné místních městských částí, spolků a památkářských organizací.

Nadační fond pro záchranu Vyšehradského mostu loni představil studii vypracovanou mezinárodním týmem, podle které je možné most opravit tak, že práce i s přípravou potrvají čtyři roky, přinesou minimální omezení provozu a SŽ a Prahou požadovanou třetí kolej bude možné doplnit nerušící přístavbou úzké platformy ke straně konstrukce. Tento návrh nyní ve svém vyjádření podpořil i NPÚ, který dlouhodobě prosazuje zachování mostu.

„Přeložená studie Obnovy Vyšehradského železničního mostu a řešení navazujícího území jednoznačně odpovídá způsobům sanace dané historicky významné technické památky tak, jak ji v průběhu kauzy NPÚ definoval,“ stojí ve vyjádření památkářů.

Ke které variantě postupu s výtoňským mostem se přikláníte? celkem hlasů: 4 Co nejdřív nahradit novým mostem. 50 %(2 hlasy) Stačila by celková oprava. 25 %(1 hlas) Ať zůstanou pilíře a vymění se konstrukce. 25 %(1 hlas) Most by se měl zbourat bez náhrady. 0 %(0 hlasy)

Řešení podle nich také zohledňuje i další veřejné zájmy, jako je návrat zastávky na Výtoň, minimální omezení dopravy při pracích či ekonomickou smysluplnost.

NPÚ zároveň doporučil vypracovat pro most stavebně historický průzkum a aktualizovaný stavebně technický průzkum kamenných částí soumostí, které plánuje zachovat i SŽ. Podle památkářů je ale bude rovněž nutné sanovat, byť není jasné do jaké míry.

Památkáři rovněž kritizovali soutěž vypsanou Správou železnic, která podle nich neměla vůbec obsahovat možnost nahrazení mostu, který je památkově chráněný. Jeho rekonstrukci tak upravuje zákon.

Rekonstrukce je nejlepší řešení

Opravu mostu doporučila i poradní mise Centra světového dědictví UNESCO a ICOMOS, která kvůli záměru SŽ navštívila Prahu loni v prosinci. „Mimochodem, za UNESCO náš projekt posuzoval i expert na mostní konstrukce. Nejde tedy jen o památkový pohled, ale o technické potvrzení, že návrh je realizovatelný. Ukazuje se, že český stát to jako obvykle vzal od začátku za úplně špatný konec,“ uvedl spoluzakladatel Nadačního fondu Vyšehradský most Tomáš Bistřický.

Záměr na nahrazení mostu se nyní projektuje. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) dříve uvedl, že ohledně dalšího postupu rozhodne na základě takzvaného posouzení vlivů v kontextu světového dědictví (HIA), jehož závěry správa předpokládá do konce července letošního roku.

Podle Bistřického však posudek nic nezmění na faktu, že rekonstrukce mostu je pro železnici i Prahu to nejlepší řešení, ani na tom, že nahrazení by znamenalo riziko vyškrtnutí celé Prahy ze seznamu UNESCO.

Původní železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil most, který se klene přes Vltavu dosud. Podle odborníků je významnou technickou kulturní památkou v pražské památkové rezervaci a jeho nýtovaná konstrukce je památkově chráněná.

Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě výrazně omezen, podle dřívějších vyjádření SŽ je jeho nahrazení nutné kvůli výrazné korozi.