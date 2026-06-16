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Vážné napadení na Palmovce. Mluví se o útoku nožem, policie hledá pachatele

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  17:28
Policisté a záchranáři zasahovali v úterý po 16. hodině ve Voctářově ulici na pražské Palmovce, kde došlo k vážnému napadení. Útočník podle prvotních informací zranil muže ostrým předmětem a z místa utekl. Policie po něm intenzivně pátrá.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

„Podle oznámení mělo dojít k napadení poškozeného. Útočník muže poranil ostrým předmětem a utekl. Po pachateli policisté intenzivně pátrají,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

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Napadený muž ve věku kolem 40 let utrpěl zranění v horní části těla. Záchranáři jej na místě ošetřili a následně převezli do nemocnice.

„Pacient byl po celou dobu při vědomí a měl stabilní životní funkce,“ uvedl mluvčí pražské záchranky Jan Kirs.

Okolnosti incidentu policisté vyšetřují. Motiv útoku ani totožnost pachatele zatím nejsou známé. Policie po podezřelém nadále pátrá.

Podle serveru Aktu.cz útočil pachatel nožem.

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