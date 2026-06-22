Na Palmovce se srazily tramvaje. Do akce musel jeřáb, nehoda omezuje provoz

Nehoda se stala přibližně ve 12:30 hodin. Tramvaje se podle DPP srazily na křižovatce ulic Sokolovská a Zenklova. Srážka si vyžádala zásah autojeřábu. Mluvčí záchranné služby Karel Kirs řekl, že zdravotníci na místě zasahovat nemuseli.
Nehoda omezila provoz tramvajových linek 3, 8, 10, 12, 16, 24 a 31. Linky 3, 10 a 24 jsou vedené obousměrně po odklonové trase Divadlo Pod Palmovkou - Palmovka (Na Žertvách) - Palmovka (ulice Sokolovská) - Krejcárek, respektive Invalidovna.
|
Tramvaj srazila ve Vršovicích dva chodce, na místě zasahovali záchranáři
Linky 8, 12, 16 a 31 jedu také odklonem po trase Balabenka - Palmovka (ulice Sokolovská) - Krejcárek/Invalidovna. U autobusové linky X25 vede odklon po trase Palmovka - Palmovka (ulice Sokolovská) - Libeňský most.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz