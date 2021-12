Palmovka dostane zcela novou tvář, lidem chceme naslouchat, slibuje radní

Jaké změny nás čekají na Palmovce?

Palmovka v horizontu několika let projde významnou proměnou. I v rámci celého hlavního města jde podle mého názoru o jednu z největších a nejkomplexnějších změn, která se na celopražské úrovni realizuje. Kdybych měl něco vypíchnout, tak to bude určitě nové náměstí Bohumila Hrabala, které vznikne na místě autobusového nádraží. Náměstí bude zelené, se spoustou odpočinkových zón a s citlivým odkazem na spisovatele, který v Praze 8 pobýval a tvořil.

Tomáš Hřebík

Jak se na proměně Palmovky bude podílet Praha 8?

Významně. Všechny změny na Palmovce Praha 8 iniciuje - zadala a financovala územní studii Palmovky, v rámci dohody s investorem objednala projektové přípravy náměstí Bohumila Hrabala, projekt Palmovka One byl na základě požadavků městské části zcela přepracován. Společně s investorem projektu Palmovka V + VI vypracovala Praha 8 studii, v rámci které se zasadila například o zachování komínu jako významného prvku na Palmovce. A momentálně zahajujeme architektonickou soutěž na podobu nové ZŠ Rohan.

Zásadní funkcí městské části je komunikace směrem k obyvatelům. Pod koordinací kolegy Petra Pelce funguje on-line platforma palmovkated.cz, která občanům představuje přehledně všechny plánované projekty v lokalitě. V rámci této platformy jsme uskutečnili několik participačních jednání s obyvateli z Palmovky a okolí, pořádáme komentované vycházky s odborníky a architekty a v tom hodláme i nadále pokračovat. Od začátku je pro mě velmi důležité, abychom veškerý rozvoj Prahy 8 s občany komunikovali, abychom jim naslouchali a aby jejich návrhy a připomínky akceptovali jak projektanti, tak širší politická reprezentace, jak v Praze 8, tak na magistrátu.

Připomeňme významné projekty v lokalitě.

Nová Palmovka je projekt nové radnice, který nebyl dostavěn z důvodu právních sporů minulého vedení Prahy 8 s Metrostavem, který ji měl postavit. Celou záležitost se nám podařilo odblokovat a najít tak pro městskou část nejvhodnější variantu. Nyní probíhá takzvané odsvěření majetku budovy a přilehlých pozemků na magistrátu, který má více možností budovu dostavět. Palmovka One je polyfunkční záměr, který byl kompletně přepracován ve spolupráci s investorem, bude skutečným centrem Prahy 8 s obchodní pasáží, s řadou bytů i nebytových prostor. Celý projekt řeší složitý kontrast v území (náměstí Bohumila Hrabala, ulice Na Žertvách a ulice Na Hrázi) citlivým způsobem. Důležitý je i Masterplan Libeňských kos, legalizace osady Na Košince, dopravní řešení, přestavba Lewitova mlýna na knihovnu. Významná je i přeměna koryta Rokytky či změna křižovatky na Palmovce, taktzvané křížení.

Co je obsahem zmíněné územní studie Palmovky?

Celkové urbanistické řešení a veřejná prostranství na zanedbaných brownfieldech, dále obsahuje regulativy, které budou sloužit pro rozhodování v území. Upřesňuje všechny změny v územním plánu, které iniciovali jak investoři, tak městská část Praha 8. Řeší dopravní řešení i takzvanou modro-zelenou infrastrukturu.

Jaká je budoucnost ulice Na Žertvách, která je významnou dopravní tepnou Palmovky?

Náměstí Bohumila Hrabala přiléhá ke střední části ulice Na Žertvách, takže tam se proměna spojená s náměstím blíží k realizaci. Část mezi Balabenkou a náměstím bude upravena v rámci investic do nové tramvajové trati.

Jakým způsobem se na rozvoji Palmovky podílí společnost Metrostav?

Společnost Metrostav nefiguruje jen v projektu radnice, bude přispívat do fondu rozvoje městské části a stála za změnou územního plánu u projektu Palmovka V + VI, který bude na pozemcích mimo původně plánovanou radnici.

Kdy bude možné proměnu Palmovky považovat za dokončenou?

Jedná se o velice komplexní a dlouhodobý proces, nicméně úpravy veřejných prostranství by měly začít již příští rok, do roku 2025 by měl stát projekt Palmovka One a mělo by se začít se zástavbou takzvaného Pentagonu (oblast mezi Palmovkou a Invalidovnou). Od roku 2026 byl měl stát projekt Palmovka V + VI. Veřejná prostranství se budou každopádně upravovat současně s výstavbou v jejich okolí.

Jak je důležitý pro Palmovku odkaz Bohumila Hrabala?

Pro městskou část a její občany je odkaz Bohumila Hrabala jednou z hlavních složek identity místa a ve všech záměrech se ho snažíme respektovat a zdůraznit.

Jaké další projekty v souvislosti s tím, že máte na starosti územní rozvoj celé Prahy 8, řešíte? Palmovka je tou nejdůležitější proměnou?

Neřekl bych, že nejdůležitější, ale vzhledem ke svému rozsahu je nejviditelnější. Já se samozřejmě zaměřuji na celou Prahu 8. Dalšími rozvojovými projekty jsou například přeměna koryta Rokytky, Florenc, Rohanský park a Libeňské kosy. Dále rozvoj Šutky jako celopražsky významného sportovního areálu, svým rozsahem v Praze nevídaným.

Důležitý je i rozvoj školních areálů na sídlištích. Co bych rád zmínil, je obsáhlý strategický dokument – Plán rozvoje městské části Praha 8, který do konce roku zpracuje oddělení plánování a rozvoje, které spadá do mé gesce. Za svého působení jsem se zasadil o rovnou a transparentní spolupráci s investory, přičemž aktuálně připravujeme již sedmdesátou smlouvu o spolupráci. Díky těmto smlouvám se umíme s investory dohodnout na revitalizacích veřejných prostranství nebo na příjmech do fondu rozvoje, který jsme za tímto účelem zřídili.

V čem je Praha 8 specifická?

Podle mého názoru je specifická zejména tím, že spojila části Prahy, které jsou samy o sobě velmi rozdílné. Například Karlín se po povodních roku 2002 musel zcela proměnit a zmodernizovat, dnes je to kulturní a gastronomické centrum Prahy. Na druhou stranu například v Libni nebo v Bohnicích žijí zejména starousedlíci, pro které je Praha 8 srdeční záležitostí a díky nim bych řekl, že je Praha 8 i „hrabalovsky lidská“. Silnou identitu mají i naše sídliště. Dalším specifikem je kontakt městské části s řekou a velký podíl zelených ploch.