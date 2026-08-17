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Na Palmovce vzplála dodávka, v níž přebývali bezdomovci. Chytily i další vozy

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  11:25

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Na pražské Palmovce vzplála od odstavené dodávky další vozidla. (17. srpna 2026) | foto: Hasiči Praha

Požár několika aut na parkovišti na Palmovce v Praze 8 zaměstnal ráno hasiče. Oheň se postupně rozšířil z dodávky značky Fiat na vedlejší zaparkovaná vozidla. První zasažené auto sloužilo podle policie jako přístřešek pro lidi bez domova.

Požár vznikl v brzkých ranních hodinách na parkovišti Náměstí Bohumila Hrabala vedle autobusového terminálu. Oheň se z odstavené dodávky značky Fiat rozšířil na dvě vedle zaparkovaná vozidla.

Na pražské Palmovce vzplála od odstavené dodávky další vozidla. (17. srpna 2026)
Na pražské Palmovce vzplála od odstavené dodávky další vozidla. (17. srpna 2026)
Na pražské Palmovce vzplála od odstavené dodávky další vozidla. (17. srpna 2026)
Na pražské Palmovce vzplála od odstavené dodávky další vozidla. (17. srpna 2026)
4 fotografie

„Oznámení o požáru jsme na linku 158 obdrželi kolem půl sedmé ráno. Podle našich informací sloužilo vozidlo k přespávání lidí bez domova. V souvislosti s tím jsme dohledali a vyslechli tři osoby,“ uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský.

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Předběžná škoda zatím není vyčíslená. Požár se obešel bez zranění. Oheň s největší pravděpodobností vznikl nedbalostí, protože bezdomovci pobývající v odstavené dodávce ve voze i kouřili.

K zásahu vyjížděla jedna jednotka hasičů z blízkých Holešovic, která oheň uhasila a následně zasypala uniklé provozní kapaliny. Případem se zabývá policie i vyšetřovatel hasičů.

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