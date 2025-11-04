Chráněná před zimou. Šestimetrovou palmu ukryl unikátní skleník na kolečkách

  14:47
V botanické zahradě Střední odborné školy Jarov (SOŠJ) v pražských Malešicích opět ukryli před zimou vzácnou šestimetrovou palmu, která obvykle roste v Mexiku. Ta už svou výškou překonala původní botanický pavilon.

Pojízdný skleník vysoký 8,5 metru, který chrání před nízkými teplotami vzácnou severoamerickou palmu, vznikl loni v říjnu.

Ve školní botanické zahradě Střední odborné školy Jarov je od loňského roku umístěný unikátní skleník. Přes zimu zakrývá vzácnou palmu, která obvykle roste v Mexiku.
V Botanické zahradě v Malešicích vznikl kvůli ochraně vzácné palmy druhu Washingtonia robusta pojízdný skleník. (4. listopadu 2025)
„Naši žáci se svými mistry ze stavebních oborů vybudovali speciální kolejiště a samotný skleník umístili na podvozek. V zimě je rostlina chráněna před silnějšími mrazy, a v létě naopak ‚palmový dům‘, jehož výška je 8,5 metru a váha přesahuje půl tuny, odsuneme, aby měla rostlina dostatek vzduchu a maximální sluneční požitek,“ popsal zástupce ředitele SOŠJ Eduard Chvosta.

Jedná se pravděpodobně o největší a nejstarší exemplář palmy druhu Washingtonia robusta v republice. Stoletá rostlina původem ze Severní Ameriky vyrostla do výšky úctyhodných šesti metrů. Překonala tak možnosti skleníku ve školní botanické zahradě.

„Pokácet, nebo nechat uhynout národní unikát nepřipadalo samozřejmě v úvahu, proto jsme začali společně se studenty hledat způsoby, jak palmu zachránit,“ řekl Miloslav Janeček, ředitel Střední odborné školy Jarov.

Inspiraci k originálnímu řešení našla škola v německých Drážďanech, kde tímto způsobem chrání v parku zámečku Pillnitz 250 let starou kamélii.

Botanická zahrada slouží především žákům zahradnických oborů SOŠJ, ale je otevřená i veřejnosti. Návštěvníci mají vstup zdarma. Zahrada je přístupná celoročně.

Během roku se zde konají různé tematické akce, například výstavy dýní a zeleniny s tvořivými dílnami pro děti. Součástí areálu je také prodejna květin, která má otevřeno každý všední den od 8 do 15 hodin.

4. listopadu 2025  14:47

4. listopadu 2025  14:17

4. listopadu 2025  13:48

4. listopadu 2025  11:20,  aktualizováno  13:39

4. listopadu 2025  10:24,  aktualizováno  11:48

4. listopadu 2025

4. listopadu 2025  8:29,  aktualizováno  10:23

4. listopadu 2025  9:59

4. listopadu 2025  6:20

3. listopadu 2025  13:41

