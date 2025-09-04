Na chráněných Branických skálách visela palestinská vlajka

Autor:
  9:54
Na Branických skálách v Praze 4 se ve středu objevila velká palestinská vlajka. Incidentem se zabývali pražští strážníci, které na prapor zavěšený na chráněné přírodní památce upozornil jeden z místních. Vedení městské části nechalo vlajku v podvečer odstranit. Pachatele strážníci nezjistili.
Velká palestinská vlajka na Branických skalách v Praze 4. (3. září 2025)

Velká palestinská vlajka na Branických skalách v Praze 4. (3. září 2025) | foto: Marek ProsiDNES.cz

Velká palestinská vlajka na Branických skalách v Praze 4. (3. září 2025)
Velká palestinská vlajka na Branických skalách v Praze 4. (3. září 2025)
Mítink SPOLU na náměstí Míru v Praze narušili propalestinští aktivisté....
Koalice SPOLU pořádala předvolební mítink v Praze na náměstí Míru a náměstí...
10 fotografií

Strážníkům výskyt palestinské vlajky na skalním masivu nahlásil ve středu ráno anonym. „Městští policisté o zavěšené palestinské vlajce informovali náš odbor životního prostředí, následně jsme sehnali pověřené osoby, které vlajku sundaly. V čase 18:28 už byla vlajka pryč,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Prahy 4 Vít Drbal.

Podle něj jde o projev vandalismu, protože Branické skály jsou od roku 1968 chráněné jako přírodní památka.

Zatím není známo, kdo prapor na skálu umístil. „V přímém okolí neprobíhala žádná akce, městští policisté na místě nikoho nenalezli,“ podotkl Drbal.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Propalestinští demonstranti tentýž den narušili setkání politiků SPOLU v centru Prahy na náměstí Míru. Na mítinku vystoupil ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, následně přijel také premiér Petr Fiala, kterého protestující posílali za jeho podporu Izraele do Haagu.

Vyhrocený pražský mítink SPOLU. Fiala do Haagu, řvali propalestinští demonstranti

Demonstrantů bylo na místě zhruba třicet. Na akci si přinesli palestinské vlajky či cedule s nápisy jako „Spolu do Haagu“ či „Konec zbraní z našich daní“.

„Jste zrůdy, co podporují genocidu, a my vás zastavíme,“ řval mladík do megafonu, zatímco Černochová mluvila ke svým příznivcům. Skandování do tlampače demonstranti doplňovali pískáním a bubnováním.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Do bytu na Smíchově skoro nepřijde slunce, designérka ho nahradila zlatem

Byt 1+1 v činžovním domě na pražském Smíchově prošel časově náročnou rekonstrukcí. Jedním z důvodů byl důraz na použití historických prvků i materiálů. Motto majitelů bylo totiž dané: „I když věc už...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

Premium

Cestující pražským metrem minulé úterý v podvečerní špičce uvázli v tunelu. Mezi vagony jedné ze souprav na trase C se totiž rozhodl svézt muž, který před přivolanými policisty uprchl do tunelu...

Vysoký hazard se životem. Cizinec sjížděl na kole oblouk Trojského mostu

Mimořádného risku se dopustil cyklista na oblouku Trojského mostu v Praze. Na kole se projížděl po konstrukci, zatímco nevěřícím přihlížejícím se tajil dech. Policie hazardní chování potrestala...

Nejúžasnější i nejdivnější motorky na světě slaví sto let. Čechie jedou Českem

Letos je tomu sto let, co rumburský rodák Albin Hugo Liebisch postavil funkční prototyp cestovního modelu svého motocyklu, který krátce nato pojmenoval jako Böhmerland, pro české zákazníky označovaný...

Na chráněných Branických skálách visela palestinská vlajka

Na Branických skálách v Praze 4 se ve středu objevila velká palestinská vlajka. Incidentem se zabývali pražští strážníci, které na prapor zavěšený na chráněné přírodní památce upozornil jeden z...

4. září 2025  9:54

Řidiče oslnilo slunce, na přechodu srazil ženu s kočárkem a šestiletým dítětem

Řidič osobního vozidla srazil v pražských Kunraticích ve čtvrtek ráno na přechodu pro chodce ženu s kočárkem a šestiletou holčičku. Ženu, dívenku i batole převezli záchranáři do nemocnice s lehkými...

4. září 2025  8:55

Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým...

3. září 2025  18:55

Šíření žloutenky v Praze zrychlilo. Nad čištění laviček a madel v MHD je hygiena rukou

Žloutenka se šíří stále rychleji. Jen za dva měsíce se nakazilo 264 Pražanů včetně dětí. Zatímco za první čtyři měsíce roku hygienici evidovali 73 případů a do konce školního roku jich bylo 241. V...

3. září 2025  15:35

V jedné ruce cigareta, ve druhé mobil. Šofér řídil autobus plný lidí loktem

Pražští dopravní policisté přistihli řidiče dálkového autobusu, který při řízení autokaru plného cestujících v poklidu kouřil cigaretu a do toho stihl i telefonovat. Samotný volant pak ovládal jen...

3. září 2025  14:01

Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou

Uzdravený Lukáš Vorlický, také Ondřej Zmrzlý, jenž vypadl ze základní sestavy. S nimi talentovaní Emmanuel Fully s Divine Teahem a také Giannis-Fivos Botos. Ani jeden z nich si Ligu mistrů za Slavii...

3. září 2025  13:39

V garážích v pražské Libni ležel postřelený muž, případ vyšetřuje oddělení vražd

Kriminalisté vyšetřují od úterního večera případ postřeleného muže, který se našel v garážích v pražské Libni. Do ulice Červená báň vyjížděla hlídka na základě oznámení na tísňovou linku. Policisté...

3. září 2025  13:15

Vydrží hráz zemětřesení? Otřesy v okolí Orlíku vyvolávají u místních otázky

Premium

Otřesy o síle 2,3 stupně přímo v okolí přehrady, která zadržuje stovky milionů hektolitrů vody. Přestože záchvěvy poblíž vodní nádrže Orlík jsou poměrně slabé, vyvolávají v obyvatelích a některých...

3. září 2025

Řidič vjel na zavěšenou lávku pro pěší a cyklisty, případem se zabývá policie

Po zavěšené lávce pod Radotínským mostem na Pražském okruhu se mezi cyklisty a chodci před několika dny svezl řidič ve stříbrné Škodě Octavii. Incidentem se zabývají policisté a i pražská Technická...

3. září 2025  12:03

Jak Češi vyhnali ze země Navrátilovou. Emigrace? Nejdřív to byla jenom fáma

Premium

Před padesáti lety ztratil český tenis jednu z nejlepších hráček v dějinách. Závist a zabedněnost komunistických funkcionářů a příživníků vypudily z vlasti Martinu Navrátilovou. iDNES Premium přináší...

3. září 2025

Tři muži znásilnili hendikepovanou ženu, do parku ji vylákali přes sociální sítě

Pražští policisté zadrželi trojici mužů, které obvinili ze znásilnění mladé hendikepované ženy. Jeden z útočníků se s ní seznámil na sociální síti, kde jí navrhl možnost osobní schůzky. Při setkání v...

3. září 2025  11:16

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

3. září 2025  9:57

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.