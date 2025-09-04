Na chráněných Branických skálách visela palestinská vlajka

Strážníkům výskyt palestinské vlajky na skalním masivu nahlásil ve středu ráno anonym. „Městští policisté o zavěšené palestinské vlajce informovali náš odbor životního prostředí, následně jsme sehnali pověřené osoby, které vlajku sundaly. V čase 18:28 už byla vlajka pryč,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Prahy 4 Vít Drbal.
Podle něj jde o projev vandalismu, protože Branické skály jsou od roku 1968 chráněné jako přírodní památka.
Zatím není známo, kdo prapor na skálu umístil. „V přímém okolí neprobíhala žádná akce, městští policisté na místě nikoho nenalezli,“ podotkl Drbal.
Propalestinští demonstranti tentýž den narušili setkání politiků SPOLU v centru Prahy na náměstí Míru. Na mítinku vystoupil ministr zahraničí Jan Lipavský, ministryně obrany Jana Černochová, následně přijel také premiér Petr Fiala, kterého protestující posílali za jeho podporu Izraele do Haagu.
|
Vyhrocený pražský mítink SPOLU. Fiala do Haagu, řvali propalestinští demonstranti
Demonstrantů bylo na místě zhruba třicet. Na akci si přinesli palestinské vlajky či cedule s nápisy jako „Spolu do Haagu“ či „Konec zbraní z našich daní“.
„Jste zrůdy, co podporují genocidu, a my vás zastavíme,“ řval mladík do megafonu, zatímco Černochová mluvila ke svým příznivcům. Skandování do tlampače demonstranti doplňovali pískáním a bubnováním.