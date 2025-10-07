Studenti vyvěsili palestinské vlajky. Není to oficiální postoj školy, říká rektor AVU

V úterý 7. října uplynuly dva roky od útoku teroristického hnutí Hamás, při němž ozbrojenci zabili na 1 200 lidí a dalších 251 unesli. Izrael posléze spustil rozsáhlou odvetnou akci v Pásmu Gazy, při které podle místních úřadů zemřelo přes 67 tisíc Palestinců. Po dvouletém konfliktu nyní v Pásmu Gazy panuje vážná humanitární krize, část obyvatel je na pokraji hladomoru.
„Studentstvo na 28 fakultách, 14 univerzitách a jedné střední škole po celé České republice volá po přerušení akademické spolupráce se státem Izrael,“ uvádí se v prohlášení studentů na Instagramu.
K vyvěšení palestinské vlajky na budově AVU v Praze se obsáhle vyjádřil rektor školy Tomáš Pospiszyl. Mimo jiné uvedl, že se nejedná o oficiální postoj AVU, ale projev akademické svobody.
„Palestinskou vlajku na budově Školy architektury Akademie výtvarných umění v Praze nevnímám jako provokaci, ale důsledek toho, že se studenti a studentky Akademie výtvarných umění zajímají o situaci ve světě. Různými aktivitami reagovali na ruskou invazi na Ukrajinu v roce 2022 nebo na útok Hamásu na Izrael před dvěma lety,“ uvedl pro iDNES.cz Pospiszyl.
„Část studentů a studentek nyní se znepokojením sleduje postup státu Izrael v Gaze ve smyslu, v jakém o něm před čtrnácti dny na Valném shromáždění OSN mluvil prezident České republiky Petr Pavel: ‚Neustále prodlužovaný konflikt na území pásma Gazy logicky vede k závěru, že takový konflikt už nemůže být ospravedlněn snahou osvobodit rukojmí.‘,‘“ vysvětlil dále rektor školy.
Podle svých slov vítá, že studenti události ve světě kriticky zkoumají, i když na ně může mít akademická obec jako celek rozdílné názory. „Podporuji proto vzdělávací aktivity, jež kontext složitých mezinárodních událostí vysvětlují. Respektuji i apelativní akce, jakou vyvěšení vlajky je,“ dodal Pospiszyl.
Vyvěšení palestinské vlajky přitom podle něho není oficiálním postojem AVU, nýbrž projevem akademické svobody. „Humanitární krizi v Gaze již reflektovalo prohlášení Akademického senátu AVU ze dne 5. června 2024. Pietní setkání pod názvem ‚V Gaze semestr nezačíná‘ na AVU proběhlo 3. října tohoto roku. Vyvěšení vlajky s tímto setkáním souvisí,“ uvedl rektor.
Podotkl, že AVU není v tomto směru mezi vysokými školami výjimkou. „V České republice do podobných akcí zapojilo 14 univerzit a 28 fakult,“ řekl Pospiszyl.
Na chráněných Branických skálách visela palestinská vlajka
Po celý dnešní den je výročí útoku Hamásu v Izraeli připomínáno různými akcemi, vzpomínají na něj ovšem i jinde po světě, a to včetně Česka. „Brutální útok Hamásu ze 7. října 2023, při němž byli zabiti, zraněni a uneseni civilisté – ženy, muži i děti – hluboce otřásl Izraelem i celým světem. Na tyto oběti nesmíme zapomenout, zejména pak na rukojmí, která jsou již dva roky držena v zajetí, ale i na civilisty trpícími následky této tragédie v Gaze,“ napsal například prezident Petr Pavel na síti X.
„Naší společnou odpovědností je dělat vše pro to, aby se podobné tragédie už nikdy neopakovaly: hájit pravidla, chránit civilisty a podporovat dialog,“ dodal Pavel.