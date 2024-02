Přihlížení je vražda. V Praze se znovu sešli lidé na podporu Palestiny

Podporovatelé Palestiny se sešli v jednu odpoledne, jako improvizované pódium pro řečníky sloužilo schodiště kostela svaté Ludmily. K vidění bylo několik desítek palestinských vlajek a mnoho transparentů. „Žádná okupace není mírová“, „Přihlížení je vražda“, „Free Palestine“ či „From the River to the Sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná).

Kvůli tomuto heslu, které demonstranti hromadně skandovali, magistrát dříve jednu z propalestinských akcí zakázal. Magistrát tehdy v odůvodnění zrušení akce na úřední desce napsal, že toto heslo poukazuje na zničení Izraele.

Organizátoři se poté obrátili na soud, který podle nich rozhodl v jejich prospěch. Podle Městského soudu v Praze může mít heslo více významů, uvedl v prosinci server Česká justice, který o zrušení zákazu demonstrace informoval.

Mezi řečníky byl také zástupce Výzvy ke změně postoje české vlády ke krizi na Blízkém východě, kterou podepsali například bývalá ombudsmanka Anna Šabatová, kněz Tomáš Halík či biskup Václav Malý. Podle zástupce této výzvy chybí v českém veřejném prostoru diskuse o tom, co se děje na Blízkém východě. Později vznikla jiná petice, jejíž signatáři naopak oceňují pevnou podporu, kterou vláda Izraeli projevuje.

Pochod provázeli policisté

Válečný konflikt mezi Hamásem a Izraelem dnes pokračuje 135. dnem. Podnítil jej teroristický útok Hamásu v jižním Izraeli loni v říjnu, kdy radikálové zabili kolem 1200 lidí a stovky dalších unesli jako rukojmí. Izraelská vláda v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem chce hnutí Hamás zlikvidovat.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví ovládané hnutím Hamás v sobotu rovněž zveřejnilo novou bilanci palestinských obětí války mezi Izraelem a Hamásem. Podle něj v Pásmu Gazy od loňského října zahynulo 28 985 Palestinců, z toho většina civilistů, a zranění utrpělo 68 883 dalších. Údaje úřadu nelze vzhledem k pokračujícím bojům nezávisle ověřit.

Řečníci na náměstí Míru dnes upozorňovali na utrpení civilistů v Pásmu Gazy. Postup Izraele je podle nich genocida a je součástí dlouhodobé represivní politiky izraelských vlád vůči Palestině. Po proslovech se protestující po druhé odpoledne vydali na Václavské náměstí za skandování propalestinských hesel. Pochod doprovázely desítky policistů a policejní auta, která odkláněla dopravu.