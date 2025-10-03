„Mohu potvrdit, že asi třicet demonstrantů zablokovalo dopravu tramvají na Národní třídě,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Dodal, že zatím nemá informaci o větších problémech v dopravě. Na místo podle něj vyrazila policejní jednotka.
Propalestinští demonstranti zablokovali dopravu v Praze. Sedli si na koleje
Novotného pustili z vězení. Stihl jsem samotku a pět kázeňských trestů, tvrdí
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný ve čtvrtek opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky. Politik, který má pozastavené členství v ODS, do výkonu...
Cyklistka v Kolíně se na kamioňáka zlobila právem. Policie sdělila, co řidič provedl
Vybržďování řidiče kamionu cyklistkou v Kolíně má poměrně překvapivé vyústění. Podle policie se totiž také šofér dopustil několika přestupků tím, že v oblasti nerespektoval dopravní značení. Oba...
Nadával a urážel. Nemám s ním slitování, říká Fejk o konci Bobka v čele pražské zoo
Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady Petr Fejk se vyjádřil k rezignaci svého nástupce Miroslava Bobka. Toho zaměstnanci kritizovali kvůli jeho chování. Podle Fejka měl Bobek pocit, že si s lidmi...
Jedinečná příležitost. Nahlédněte do unikátní vodárenské věže v pražské Michli
Vodárenská věž, postavená mezi lety 1906 až 1907, oplývá mnoha architektonickými detaily, které kombinují prvky moderny a geometrické secese. Milovníci architektury i pražských technických památek...
Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez
Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...
Pražské letiště prožívá manévry, ale funguje. Policie i armáda řeší hrozbu drony
Anglicky mluvící anonym pohrozil v pátek v podvečer hejnem dronů blížícím se k pražskému letišti. Policie ve spolupráci s armádou ihned zavedla rozsáhlá bezpečnostní opatření, do něhož nasadila řadu...
Na Národní třídě v Praze v sobotu zablokovalo dopravu asi třicet propalestinských demonstrantů, kteří si sedli na tramvajové koleje.
Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru
Nejlepší hráčka i střelkyně loňské sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...
Ve třiatřiceti ještě lepší. Dříčka s prořízlou pusou oslňuje. Pomohly jí i roky v Praze?
Z Arizony hlásí, že stále platí: Když přijdeme na trénink, Alyssa Thomasová už tam je. Když odcházíme, ještě chvíli zůstává. A pokud by se k popisu situace přidaly i soupeřky z basketbalové WNBA,...
Hledaného muže sebrali strážníci v metru. Neplakej, loučil se s přítelkyní
Na konci září zadrželi pražští strážníci muže, který se nacházel v pátrání, jelikož se nedostavil včas k výkonu trestu ve vězení. Hlídka na něj narazila v průběhu jízdy na eskalátorech v metru....
ONLINE: Vítkovice v přestřelce udolaly Třinec. Sparta opět doma prohrává
Hokejová extraliga vstupuje zkraje října už do svého 11. kola. Kompletní program vykoplo derby mezi Třincem a Vítkovicemi. Po divoké přestřelce se nakonec radovali hosté, kteří zvítězili 5:4 po...
Čí vláda postavila víc dálnic? Jak se Fiala a Babiš hádali o výklad statistických čísel
Ostrá výměna názorů mezi premiérem Petrem Fialou (ODS) a předsedou ANO Andrejem Babišem během superdebaty na TV NOVA ukázala, že politici se neshodnou, kdo je úspěšnější v budování dálnic a oba mají...
Metro C mezi Kačerovem a Háji stálo, na Chodově srazila souprava člověka
Mezi stanicemi Kačerov a Háje na lince metra C byl dnes po poledni přerušen provoz poté, co na Chodově srazila souprava člověka. Ten utrpěl vážná zranění. Nyní je metro linky C opět v plném provozu.
Sebevrah u pražské benzinky. Zamkl se v autě a začal se řezat
Pražští policisté vyjížděli v pátek ráno k muži, který si v autě na benzinové stanici v Plzeňské ulici způsoboval bodnořezná poranění na krku a horních končetinách. Přes jejich zásah a okamžitou...
Druhou část metra D má opět stavět Subterra. Dopravní podnik ji vybral už potřetí
Pražský dopravní podnik (DPP) znovu vyhodnotil tendr na stavbu druhé části metra D a už potřetí vybral sdružení vedené firmou Subterra s cenou zhruba 30 miliard korun bez DPH. Dnes o tom informoval...
Ještě jsem tady, zdůraznil sparťan Sadílek. Zazářil a přitom nečekal, že bude v sestavě
Bylo na něm vidět, jak je šťastný. Jeho oči jakoby říkaly: „Jo, tohle jsem potřeboval.“ Sparťanský fotbalista Lukáš Sadílek se zaskvěl v pohárovém utkání proti Shamrocku Rovers (4:1), byl u tří gólů...
Hamburger z Prostějova trumfne i ty americké, láká na Hanou známý influencer Kicom
Populární bitcoinový influencer Jakub Vejmola alias Kicom nedá dopustit na domovský region a láká na jeho návštěvu. Jeho doménou je virtuální prostor a procestoval kus světa, jako místo pro klidný...