Propalestinští demonstranti zablokovali dopravu v Praze. Sedli si na koleje

Aktualizujeme   20:18
Na Národní třídě v Praze v pátek zablokovalo dopravu asi třicet propalestinských demonstrantů, kteří si sedli na tramvajové koleje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jakub Stadler, MAFRA

„Mohu potvrdit, že asi třicet demonstrantů zablokovalo dopravu tramvají na Národní třídě,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských policistů Jan Daněk. Dodal, že zatím nemá informaci o větších problémech v dopravě. Na místo podle něj vyrazila policejní jednotka.

Pacientům se žloutenkou A selhávají játra, případů v Praze rapidně přibývá

Propalestinští demonstranti zablokovali dopravu v Praze. Sedli si na koleje

