Palác Broadway zůstává státu, v aukci se ani napotřetí neprodal

Rozsáhlá stavba architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého se nachází mezi ulicemi Na Příkopě a Celetná a pochází ze 30. let 20. století. Stejně jako v předchozích dvou aukcích složil požadovanou kauci 20 milionů korun jeden zájemce, následně se ale dražby, která skončila dnes v poledne, nezúčastnil.

Majetkový úřad nyní nabídne prodej paláce za vyvolávací cenu stávajícímu nájemci, kterým je Divadlo Broadway a jeho majitel Oldřich Lichtenberg.

Přednostní právo vyplývá ze smlouvy, kterou ÚZSVM převzal v roce 2016 od tehdejší SŽDC, dnes Správy železnic.

„Stávající nájemce může své přednostní právo uplatnit do tří měsíců od doručení výzvy. Cílem ÚZSVM je pro tuto výjimečnou nemovitost, která se nachází v nejlukrativnější části Prahy, najít co nejdříve definitivního vlastníka, který pro ni nalezne smysluplné využití a vdechne jí nový život,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Lichtenberg po březnové aukci řekl, že palác nebude chtít koupit kvůli zmíněné smlouvě, kterou je palác zatížen a kvůli níž by ještě několik desítek let majiteli nevydělával. To je podle něj také důvod, proč se palác v dražbě opakovaně nedaří prodat.

ÚZSVM před zahájením aukcí podle zákona nejprve objekt nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem.

Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze a prodejem pražského areálu U Půjčovny, který se po 100 příhozech prodal za 355,1 milionu korun.