Neviditelní. Starším lidem se nedaří sehnat práci, navíc se starají o příbuzné

Pětapadesátileté Ireně z Prahy 4 onemocněl starší manžel. Nemoc ho vyřadila z aktivního života a Irena o něj začala doma pečovat.

„Je to ukázkový případ. Jelikož Irena neměla podporu širší rodiny, musela odejít ze zaměstnání. Po čase vyčerpala naspořené peníze a nevěděla kudy kam,“ líčí Kateřina Musilová, koordinátorka projektu Zlatá práce nadace Krása pomoci. Irena se podle ní zachovala tak, jak je v pozici pečujících na pokraji sil typické. Zadala do internetového vyhledavače „Hledám zaměstnání pro 50+“.

„Tak se k nám obvykle lidé dostanou,“ potvrzuje Musilová s tím, že Irenu nejprve „vrátila“ na úřad práce, z něhož odešla, když jí po roce skončila podpora. Nadále totiž měla možnost být zde evidovaná.

„Dál jsem ji spojila s organizací, která pomáhá s domácí péčí, aby mohla do práce, ale nejprve ještě s psychologickou pomocí,“ jmenuje Musilová a dodává, že ne vždy je s opečovávanou osobou snadná komunikace a stává se, že tento člověk bývá na pečujícího i nepříjemný. Ireně se nakonec za pomoci koordinátorky podařilo skloubit práci s domácí situací, na kterou mohla navíc využít příspěvek na péči.

Problémy se kumulují

Lidem, jako je Irena, se v sociální sféře přezdívá neviditelní a pomocí pro ně se zabývá stejně nazvaný projekt Neviditelní, jehož iniciátorem je skupina Provident Financial, a to ve spolupráci s mnohými neziskovými organizacemi.

„Vyznat se v džungli sociálních služeb je mnohdy i pro nás složité,“ zmiňuje Jana Pikardová, manažerka projektu.

Dopady a pomoc rizikovým skupinám 1,4 milionu Čechů propadává ekonomikou i systémem pomoci. Náklady pro stát přesahují 279 miliard ročně. Data za Prahu nejsou známá.

Projekt Neviditelní upozorňuje na znevýhodněné skupiny lidí, kteří propadají systémem státní pomoci.

Pomoc lze hledat na neviditelni.org.



Zdroj: Provident, iniciátor projektu

Kromě pečujících je řeč například o zkušených nezaměstnaných, osamocených seniorech, kterých jen v Praze žije 90 tisíc, přičemž tato skupina má dramaticky růst, ale také o sociálních pracovnících. Tito lidé žijí na hranici chudoby.

Z čerstvé analýzy do projektu zapojeného Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) plyne, že problémy ohrožených skupin lidí se kumulují.

„Nejsou úspěšní na trhu práce, nepoplatí nic jiného než nezbytné výdaje. S tím souvisí duševní zdraví, zhoršená kvalita života, nejistota, stres. To vede k pocitu stigmatu, pro který si tito lidé neřeknou o pomoc,“ rozebírá Aleš Rod, ředitel CETA.

Frantovo know-how odchází

Firmy by se měly zaměřit na age management, změnit přístup k seniorům. „Dnes to chodí tak, že Franta k prvnímu odchází do důchodu, den předtím se rozloučí a den nato s ním odejde všechno jeho know-how, které třicet let budoval,“ nastiňuje Musilová.

Především zaměstnavatelé v Praze, kteří si mohou více vybírat, dávají přednost mladším lidem. „Starší mají velký problém dostat se i na pohovor,“ poukazuje Musilová. Roli podle ní hrají předsudky.

Ohroženi jsou také sociální pracovníci. „Jsou velmi špatně placení a náklady na sociální služby porostou,“ zdůrazňuje Rod s tím, že na kritické situaci všech skupin neviditelných netratí jen sami dotyční neviditelní, ale i stát, například ztraceným pracovním potenciálem.

„Stát hřeší na náš český altruismus. Kdyby pečující věděli, do čeho se svým křehkým rozhodnutím hrnou, možná by přeplnili pečovatelská centra,“ předpokládá Sarah Huikari z Opory Diakonie.

Stát by měl podle Roda významněji podpořit zaměstnávání lidí nad padesát let, rozšířit rekvalifikace, budovat vyšší finanční gramotnost seniorů, zvýšit mzdy v sociálních službách, zavést daňové úlevy pro pečující a posílit spolupráci se soukromým a neziskovým sektorem. Upozornil také, že metropole si přitom může pomoci sama.

„Praze zbyde ročně z přebytkového hospodaření asi 140 miliard korun, které leží na účtech napospas inflaci a které může volně využít. Kdyby je dala na sociální služby, v Praze by neexistoval ani jeden neviditelný. Praha by měla být výkladní skříní všech služeb neziskového charakteru, protože peněz má dost,“ uzavírá Rod.