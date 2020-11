Překupníci vezli v dodávce padělané mobily, ukryli je i do dutin vozu

Vytipovanou dodávku s přívěsem celníci zastavili na 4,5. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu.

„Pod sedačkami, v taškách, ale i uvnitř konstrukčních dutin byly krabičky s telefony. Celníci zajistili celkem 77 telefonů značky Samsung a 74 telefonů značky Apple,“ uvedla mluvčí celníků Ivana Kurková.

Protože byly přístroje poschovávané v celém autě, pojali celníci podezření, že půjde o padělané zboží. U telefonů iPhone se to potvrdilo, na výsledky šetření ohledně pravosti mobilů značky Samsung celníci zatím čekají.



„Rumuni směřovali ze své země do Německa. Tašky měli popsané jmény a názvy měst, uvedla Kurková. Pokud by se podařilo padělky prodat, vznikla by majitelům ochranných známek škoda přesahující pět milionů korun.



Podle Kurkové by měli lidé v čase nakupování vánočních dárků dát pozor, aby nekoupili padělky. „Podobných případů bude v těchto dnech přibývat,“ dodala Kurková s tím, že kvůli padělkům bude s překupníky zahájeno zkrácené řízení.