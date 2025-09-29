Smrt mladé ženy po pádu z 15. patra v Praze. Případ převzalo oddělení vražd

  11:13
Po pádu z 15. patra panelového domu zemřela v neděli v Praze mladá žena. Případem se zabývají detektivové z pražského 1. oddělení, které má na starosti objasňování vražd a dalších závažných násilných trestných činů. O tragédii v pondělí informoval mluvčí policie Richard Hrdina. Zároveň vyzval případné svědky o pomoc při vyšetřování.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

K smrtelné tragédii došlo v neděli krátce po půl jedenácté dopoledne v Bajkonurské ulici v pražských Hájích.

„Vzhledem ke zjištěným poznatkům na místě, si celou událost převzali detektivové z 1. oddělení, kteří zjišťují všechny okolnosti této tragické události. K řádnému objasnění její smrti by potřebovali vyslechnout případné další svědky a především ty, kteří disponují kamerovými záznamy,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina.

Později redakci iDNES.cz upřesnil, že mrtvou ženou je přibližně dvacetiletá Češka.

Lidé, kteří se v neděli mezi 10:30 a 11:00 pohybovali v okolí panelového domu na adrese Bajkonurská 4 a mohli by k objasnění případu svým svědectvím přispět, se mají obrátit na linku 158.

Panelový dům 736/4 v ulici Bajkonurská v pražských Hájích.

Panelový dům 736/4 v ulici Bajkonurská v pražských Hájích.

