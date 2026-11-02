Pražská městská policie v pondělí zveřejnila záznam z kamer, na němž dvaadvacetiletý muž ve stanici metra B Karlovo náměstí zkusil nastoupit mezi vagóny rozjíždějící se soupravy. Na spřáhle se však neudržel a okamžitě spadl pod vlak, který mu způsobil drastické zranění.
Mladík se zvládl z kolejiště vyšvihnout zpátky na nástupiště, kde si ho všimla hlídka městské policie. „Strážníci po příchodu k dotyčnému zjistili, že má krvácivé zranění levé nohy s amputací chodidla pod kotníkem,“ informovali strážníci na Facebooku.
Příslušníci městské policie ihned zahájili první pomoc a stlačením tepny na vnitřní straně stehna zastavovali krvácení až do příjezdu zdravotnické záchranné služby. „Do pomoci zapojili i přítomné svědky, kteří od dozorčího stanice přinesli lékárničku a zdravotnický materiál. Záchranáři si zraněného dvaadvacetiletého muže následně převzali do své péče a odvezli ho do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ upřesnili strážníci.
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Mluvčí záchranné služby Karel Kirs poté pro iDNES.cz upřesnil, že šlo o částečnou amputaci v úrovni kotníku. „Záchranáři potlačili silné krvácení, podali silné léky proti bolesti, umístili muže do celotělové vakuové matrace a následně ho transportovali na traumatologickou ambulanci,“ dodal Kirs.
Strážníci v souvislosti s tímto případem varují veřejnost před cestováním na spojovacích zařízeních mezi vagóny metra. Hazardní chování v prostorách MHD představuje přímé ohrožení života a zdraví.