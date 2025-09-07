V Letňanech spadlo do lesa malé letadlo, zemřeli dva lidé

Za jakých okolností se neštěstí stalo, zatím není zřejmé. „V Letňanech došlo k pádu soukromého letadla do lesního prostoru. Nic bližšího zatím nevím,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Na místě jsou policisté, hasiči a záchranná služba. „Na místo jsme okamžitě vyslali posádku záchranářů, lékaře, inspektora a posádku leteckých záchranářů. Bohužel jsme dvěma osobám už nijak nedokázali pomoci. Dále vysíláme na místo našeho krizového interventa,“ uvedli pražští záchranáři na síti X.
V Letňanech funguje veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště. Nabízí dvě travnaté přistávací a vzletové dráhy.
