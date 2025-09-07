V Letňanech spadlo do lesa malé letadlo, zemřeli dva lidé

Autor: ,
  14:21aktualizováno  14:35
V pražských Letňanech spadlo do lesa malé soukromé letadlo, dva lidé nehodu nepřežili. Na místě neštěstí jsou záchranné složky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Za jakých okolností se neštěstí stalo, zatím není zřejmé. „V Letňanech došlo k pádu soukromého letadla do lesního prostoru. Nic bližšího zatím nevím,“ řekl iDNES.cz mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Na místě jsou policisté, hasiči a záchranná služba. „Na místo jsme okamžitě vyslali posádku záchranářů, lékaře, inspektora a posádku leteckých záchranářů. Bohužel jsme dvěma osobám už nijak nedokázali pomoci. Dále vysíláme na místo našeho krizového interventa,“ uvedli pražští záchranáři na síti X.

V Letňanech funguje veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště. Nabízí dvě travnaté přistávací a vzletové dráhy.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Praze postaví nejvyšší mrakodrap Česka, schválili radní. Bude mít tvar vraku lodi

Pražští radní schválili změnu územního plánu nutnou pro stavbu multifunkčního mrakodrapu nazvaného Top Tower, který u stanice metra Nové Butovice plánuje stavět developerská firma Trigema. Rada změnu...

Metro stálo desítky minut v tunelu, lidé tápali. Dopravní podnik detaily nesděluje

Premium

Cestující pražským metrem minulé úterý v podvečerní špičce uvázli v tunelu. Mezi vagony jedné ze souprav na trase C se totiž rozhodl svézt muž, který před přivolanými policisty uprchl do tunelu...

OBRAZEM: Lidé se dočkali krásného výhledu na Prahu. V Bubnech otevřeli nádražní terasu

Dočasná terasa na nádraží Bubny v pražských Holešovicích se v pondělí poprvé otevřela návštěvníkům. Původní záměr Správy železnic sice počítal s využíváním prostranství pouze k pronájmu na soukromé...

Jak Češi vyhnali ze země Navrátilovou. Emigrace? Nejdřív to byla jenom fáma

Premium

Před padesáti lety ztratil český tenis jednu z nejlepších hráček v dějinách. Závist a zabedněnost komunistických funkcionářů a příživníků vypudily z vlasti Martinu Navrátilovou. iDNES Premium přináší...

V Letňanech spadlo do lesa malé letadlo, zemřeli dva lidé

V pražských Letňanech spadlo do lesa malé soukromé letadlo, dva lidé nehodu nepřežili. Na místě neštěstí jsou záchranné složky.

7. září 2025  14:21,  aktualizováno  14:35

V Kladně začala stavba nového nádraží. Hotovo má být do roka a do dne

Místo hluboké díry v zemi, která vznikla po loňské demolici původního kladenského vlakového nádraží z poloviny 19. století, bude stát „do roka a do dne“ zcela nová výpravní budova. Správa železnic...

7. září 2025

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

7. září 2025  9:53,  aktualizováno  13:24

Hrochová na Grand Prix v Praze výrazně zlepšila český rekord na desítce

Tereza Hrochová zlepšila na Grand Prix v Praze vlastní český rekord v silničním běžeckém závodu na 10 km. Časem 31:38 minuty obsadila druhé místo za Francouzkou Alessií Zarbovou, která zvítězila v...

6. září 2025  20:38

Rychlík usmrtil mezi Libní a Běchovicemi člověka, provoz na koridoru stál

Na železničním koridoru v Praze mezi stanicemi Praha-Běchovice a Praha-Libeň srazil v sobotu odpoledne rychlík Valašský expres člověka. Kolizi nepřežil, uvedla mluvčí pražské záchranné služby Jana...

6. září 2025  15:22,  aktualizováno  16:13

VIDEO: Židovský obchod byl terčem třikrát. Muž se maskoval bekovkou i sombrerem

Židovský obchod na pražských Vinohradech se terčem sprejera stal za posledních několik týdnů už třikrát. Naposledy v pondělí, kdy se na jeho průčelí objevily nenávistné nápisy. K zamaskování pachatel...

6. září 2025  13:18

Horoměřice hostí mistrovství světa v orbě, přijeli soutěžící z 26 zemí

„Traktory, traktory, traktory!“ Takové skandování bylo slyšet ze špalírů lemujících v pátek ráno ulice největší české vesnice – Horoměřic. A v zatáčce se vzápětí objevily první stroje mířící spanilou...

6. září 2025

Po dlouhém boji s nemocí zemřel dvacetiletý hokejista Weitz ze Slavie

Smutná zpráva zasáhla hokejovou Slavii. Po dlouhém boji s leukémií zemřel dvacetiletý Sebastian Weitz, pražský klub to oznámil na sociálních sítích.

5. září 2025  21:41

Obžalovaného z přípravy vraždy zadrželi v cizině, vinu před soudem odmítl

Roman Osypčuk, obžalovaný z přípravy vraždy, v pátek u pražského městského soudu odmítl vinu. Původně byl souzen jako uprchlý, po zadržení na základě evropského zatýkacího rozkazu byl předán do ČR....

5. září 2025  15:45

Ředitel vinohradské nemocnice rezignoval, kontrola odhalila pochybení u smluv

Ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) Jan Votava končí ve funkci. Ministr zdravotnictví v pátek přijal jeho rezignaci, úřad na jeho pozici vypíše výběrové řízení. Podle Českého...

5. září 2025  9:55,  aktualizováno  13:32

Vltava splavná a slavná. Pražský hrad představil jedinečnou výstavu věnovanou řece

Co mají společného základní kámen Karlova mostu, trampská kánoe, slavné obrazy malířů Antonína Slavíčka a Oskara Kokoschky a zelená socialistická stokoruna? Řeku Vltavu. Na pět stovek pečlivě...

5. září 2025  12:56

Provokatér Raška po debutu za Spartu: Koušu, nepustím kostičku! I góly budou

Má 13 startů v NHL, čerstvou smlouvu se Spartou v kapse, pověst provokatéra i vysoký hlas, což je příhodný terč pro odplatu soupeřů. „Řeknu Jdi do řiti a je vyřešeno,“ směje se třiadvacetiletý...

5. září 2025  12:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.