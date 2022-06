Nepřičetl váhu navigátora. K tragickému pádu cessny přispělo přetížení

Nehoda se stala 4. září 2021 na poli u obce Žilina na Kladensku. Tam havaroval letoun typu Cessna 152 během 55. ročníku soutěže Memoriál Zdeňka Běhounka.

Pilot podle závěrečné zprávy Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN) pochybil tím, že špatně provedl manévr v podobě „esíčka“.

„Soutěžní navigační let probíhal po plánované trati letu s vyhledáváním pozemních cílů. Před posledním kontrolním bodem při letu východním směrem došlo k významnému snížení rychlosti letounu,“ shrnuli vyšetřovatelé.

„Pilot se pravděpodobně natolik soustředil na co nejpřesnější dosažení cílového bodu, že nezaznamenal kritický pokles rychlosti a přetížený letoun samovolně přešel do pádu po křídle a následně do střemhlavého letu,“ stojí ve zprávě.

Pilot pak zřejmě nezvládl vybrání střemhlavého letu a postupně ztratil kontrolu nad řízením letounu. Pokusil se ještě o strmé stoupání, na jeho vrcholu však stroj opět ztratil rychlost a padal doleva. Letoun nakonec směřoval přídí zcela kolmo k zemi.

Podle vyšetřovatelů byl letoun navíc přetížený o přibližně 17 kilogramů.

„Na pravém sedadle seděl muž, který v průběhu soutěžního letu dvoučlenných posádek vykonával funkci navigátora. Jeho tělesná hmotnost vedla k překročení maximální vzletové hmotnosti a negativně ovlivnila polohu těžiště pro daný let,“ uvádí zpráva.

Pilot měl platnou kvalifikaci, byl zdravotně způsobilý a měl dlouhodobé pilotní zkušenosti. Chybou bylo, že před letem neprovedl výpočet vzletové hmotnosti a momentu těžiště.

Tomu, že by se během letu porouchal motor, podle odborníků nic nenasvědčuje. Na troskách letounu nebyly nalezeny ani žádné stopy po střetu s ptákem. Jiný pilot, který v daný den letěl se stejným strojem ještě před tragédií, navíc potvrdil, že všechny systémy fungovaly bez závad. Příznivé byly i povětrnostní podmínky.