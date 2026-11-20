Na místě zasahovaly jednotky hasičů z ulice Sokolská, z Holešovic a potápěč z Modřan. Muž byl po pádu při plném vědomí a čekal na záchranu u jednoho z mostních pilířů, kam mu hasiči spustili záchranné lano.
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„Na místě jsme nasadili člun a pro muže jsme dojeli. Následně jsme ho dovezli na břeh, kde si ho převzala záchranná služba a policie ČR,“ uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
Jak se muž do vody dostal prozatím není jasné. Policejní mluvčí Richard Hrdina řekl, že přesnou příčinu pádu policie nyní zjišťuje.
Podle hasičů proběhl zásah přibližně v horizontu půl hodiny.