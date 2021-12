Parkovací domy v Praze rostou pomaleji, než říkaly předvolební sliby

V parkovacím domě na Nových Butovicích má být 376 míst, větší část z nich má fungovat v režimu P+R s možností přestupu na metro B. Zbylá budou vyhrazena pro místní.

„Dům přinese parkovací místa rezidentům a to je pro nás stěžejní. Také pomůže řešit složitou situaci s parkováním u stanice metra Nové Butovice, kam míří mnoho dojíždějících z okolí. Je ale nutné celou problematiku řešit komplexně a posílit parkovací kapacity také v dalších částech Prahy 13 i v okolí,“ říká David Vodrážka (ODS), starosta městské části Praha 13. Dům má být hotový v polovině roku 2023, náklady dosáhnou 292,75 milionu korun.

V Butovicích stavba teprve začíná, řidiči ale mohou nově využívat menší plošné parkoviště vedle nádraží v Hostivaři. Vejde se na ně 79 aut, zároveň je tu prostor pro kola – takzvané bike and ride parkoviště.

Spolu s nedávno otevřeným parkovacím domem na Černém Mostě, kde je kapacita 886 aut, tak v posledních týdnech v Praze přibylo bezmála tisíc P+R parkovacích stání a jejich celkový počet je nyní 4 440. Jenže je to pořád málo.

Současné vedení města přitom na začátku mandátu slíbilo, že kapacita P+R vzroste na 12 tisíc aut, přičemž 2 500 míst vznikne do konce volebního období, tedy do podzimu 2022. Pro splnění tohoto slibu by Praha musela do voleb otevřít více než 1 500 nových parkovacích míst, což se nedá předpokládat.



„Nikdo neinvestoval jako my“

Vedení města plánuje příští rok zahajovat další stavby, které ovšem budou dokončené až v dalších letech. Začít má stavba P+R Opatov pro 450 aut. Dokumentace pro stavební povolení je podle radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) hotová také na P+R Depo Zličín a Depo Hostivař, kde zaparkuje 1 100 aut.

„V Praze nikdo tolik neinvestoval do P+R infrastruktury. Nepolevíme, dokud nebude dostatek možností zaparkovat a pohodlně přestoupit na MHD na všech okrajích města. Pokračujeme s TSK i v přípravě menších plošných parkovišť u stanic příměstské železnice,“ říká Scheinherr. Má na mysli připravované P+R u vlakových stanic Lednická, Podbaba, Uhříněves, Horní Počernice a Čakovice.

Podle Scheinherra je v oblasti dopravy zásadní spolupráce se Středočeským krajem, odkud do metropole denně míří tisíce lidí. Na území kraje už řada parkovišť funguje, zejména u vlakových stanic. Středočeské hejtmanství má navíc v různých fázích přípravy 2 800 nových stání, například v Olbramovicích, Čelákovicích nebo Úvalech.