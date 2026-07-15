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Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

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  10:38aktualizováno  11:22
Policisté vyjížděli k nahlášené střelbě v Herbenově ulici v Praze 10. Na ulici našli mrtvého člověka, další je zraněný. Podle detektivů šlo zřejmě o vraždu a pokus o sebevraždu bývalých rodinných příslušníků. Nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí.

KRIMI

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Oznámení o střelbě policisté prověřovali v pražské Herbenově ulici. Později uvedli, že na ulici našli jednoho mrtvého a jednoho zraněného člověka a že po pachateli pátrá.

Nicméně se ukázalo, že šlo zřejmě o vraždu a sebevraždu bývalých rodinných příslušníků.

Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026)
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026)
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026)
Zásah policie v pražské Hostivaři. Po střelbě našla na ulici mrtvého člověka, další je zraněný. (15. července 2026)
16 fotografií

„Detektivové dle prvotního šetření zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o vraždu ženy (1975) a pokus sebevraždy muže (1971). Jednalo se o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí již žádné další nebezpečí,“ uklidnili policisté.

Záchranka na místo vyslala dvě posádky, další dvě posádky s lékařem a inspektora. Do péče jsme převzal dva pacienty se závažnými poraněními, u obou jsme provedli asistovanou resuscitaci,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

„Jeden z pacientů svým zraněním podlehl, druhého jsme v kritickém stavu převezli do traumacentra,“ dodal.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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