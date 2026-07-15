Střelba v pražské Hostivaři. Na ulici ležela zavražděná žena, muž je v kritickém stavu

Oznámení o střelbě policisté prověřovali v pražské Herbenově ulici. Později uvedli, že na ulici našli jednoho mrtvého a jednoho zraněného člověka a že po pachateli pátrá.
Nicméně se ukázalo, že šlo zřejmě o vraždu a sebevraždu bývalých rodinných příslušníků.
„Detektivové dle prvotního šetření zjistili, že se s největší pravděpodobností jedná o vraždu ženy (1975) a pokus sebevraždy muže (1971). Jednalo se o bývalé rodinné příslušníky. Nikomu tedy nehrozí již žádné další nebezpečí,“ uklidnili policisté.
Záchranka na místo vyslala dvě posádky, další dvě posádky s lékařem a inspektora. Do péče jsme převzal dva pacienty se závažnými poraněními, u obou jsme provedli asistovanou resuscitaci,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.
„Jeden z pacientů svým zraněním podlehl, druhého jsme v kritickém stavu převezli do traumacentra,“ dodal.
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