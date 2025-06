V bytě na pražském Smíchově unikl oxid uhelnatý, dva lidé skončili v nemocnici

Kousková byla v Kácově pátá, jednu ránu od rozstřelu o vítězství Sára Kousková obsadila na golfovém turnaji Amundi Czech Ladies Challenge v Kácově dělené páté místo. Pouze jedna rána dělila českou žebříčkovou jedničku od rozstřelu o vítězství, do něhož se zapojily... 15. června 2025 16:05

Přestupní uzel Depo Písnice vznikne do 10 let. Stavba stanice metra D se zpožďuje Stanice Zličín, Letňany nebo třeba Černý Most nejsou pouze konečné metra, ale zároveň také velmi důležité přestupní body, a to jak na příměstskou dopravu, tak linky vedoucí do okrajových částí... 15. června 2025

Muž zemřel v Příbrami při potyčce se svým známým. Nepřežil pád na zem Dva muži se dnes ráno v Příbrami napadli a jeden z nich po pádu na zem zemřel. Druhého účastníka potyčky policie zadržela. Případ policisté vyšetřují jako zvlášť závažné ublížení na zdraví s... 14. června 2025 16:54

Deset let od otevření je Blanka stále bez kolaudace. Soudu chyběl jeden dokument Letos v září to bude přesně deset let, kdy do tunelového komplexu Blanka vjela první auta. Ani po takové době ale stále nemá celá stavba platný kolaudační souhlas. Městu ho v případě úseku... 14. června 2025

Planetárium v Praze po dvou letech otevřelo. Návštěvníci stojí dlouhé fronty Pražské planetárium po rozsáhlé modernizaci znovu otevřelo. Prohlédnout si vstupní foyer a hlavní sál s projekční kopulí, jehož strop nyní pokrývá nejmodernější LED technologie, v sobotu zatoužily... 14. června 2025 11:41

Nové převlékárny, střešní posezení i vyhřívání. Která koupaliště zdražila Většina pražských koupališť i přes chladný květen a začátek června zahájila sezonu a má otevřeno, dnes se k nim připojí venkovní plavecký bazén na Slavii. Vstupné letos zvýšily oba pražské biotopy v... 14. června 2025 10:17

Neznámý útočník pobodal u metra Luka muže, incidentu předcházela rozepře Pětačtyřicetiletého muže pobodal v pátek odpoledne neznámý útočník u pražského metra Luka a pak utekl. Redakci iDNES.cz to potvrdil mluvčí pražských policistů Jan Rybanský. Záchranáři muže následně... 13. června 2025 17:16, aktualizováno 18:49

Náměstek primátora Kladna stíhaný v kauze azbest rezignoval. Zastupitelem zůstává Bývalý středočeský radní Robert Bezděk stíhaný v kauze azbestu v Milovicích rezignoval na funkci náměstka a na post v radě Kladna. V zastupitelstvu zůstane, nového členy rady by zastupitelé měli... 13. června 2025 17:43

Rodiče začínají chápat zlaté dno. Učiliště hlásí rostoucí zájem o řemesla Premium Stavbaři bijí na poplach. Do pěti let u nás budou podle nich chybět desítky tisíc řemeslníků a fachmanů ve stavebnictví. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnil Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Černé... 13. června 2025

Manévry na Filozofické fakultě způsobila cizinka, natáčela video oslavující střelce Incident, kvůli kterému ve středu kolem poledne zasahovalo několik policejních hlídek v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, má na svědomí čtyřiadvacetiletá cizinka. Podle policie... 13. června 2025 14:47



Dopravní podnik vypraví čtyři speciální linky, přiblíží návštěvníky k muzeím Pražský dopravní podnik vypraví v sobotu večer během muzejní noci čtyři mimořádné linky – tři tramvajové a jednu autobusovou. Mají návštěvníky co nejlépe dopravit k celkem 61 zapojeným institucím.... 13. června 2025 14:02