Otužilci se u Karlova mostu ponořili do Vltavy, v čele plavali Tři králové

Voda měla podle předsedy České otužilecké unie Vladimíra Komárka teplotu 6,1 stupně Celsia, vzduch byl o necelý stupeň teplejší. Přítomní otužilci neměli s ohledem na teplé počasí s plaváním žádné problémy, naopak by preferovali, kdyby bylo o něco chladněji.

Skupinu příznivců otužování vedli Tři králové s papírovými korunami na hlavě, v cíli si pak připili převoznickým punčem.

„Pro nás je lepší, když je venku zima a vlastně jdeme ze zimy do tepla. Když je venku teplo a jdeme do studenější vody, je to horší přechod,“ uvedl dlouholetý otužilec a jeden z letošních Tří králů Zdeněk Hrdý. Po vystoupení na břeh museli vydržet i chladný vítr.

Na řeku kousek od Karlova mostu plavce dopravily lodě společnosti Pražské Benátky. Do řeky otužilci naskákali v místě, kde do ní bylo svrženo tělo svatého Jana Nepomuckého, patrona plavců a loďařů.

Kolem plavců kroužily také menší čluny plné novinářů a fotografů. Akci sledovali i lidé na Karlově mostě, které plavci pozdravili hlasitým „Ahoj!“

Zimní plavání pro každého

Zimní plavání je podle otužilců přístupné každému, ale neobejde se to bez tréninku. Je také nutné mít v pořádku srdce, pro které je otužování náročné, překážkou může být i alergie na chlad.

Hrdý potvrdil, že otužování má pozitivní vliv na zdraví. I když nachlazení nebo viróza se nevyhne ani pravidelným otužilcům, nemoci podle něj mají mnohem slabší průběh a trvají kratší dobu.

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejznámější je Memoriál Alfreda Nikodéma, který se plave v Praze o druhém svátku vánočním. Podobné akce se na přelomu roku konají i v dalších městech.