Otužilci zrušili závod, přesto se smočili. Vltava byla špinavá a měla silný proud

Nadšenci se přesto šli alespoň namočit poblíž schodů, aby zachovali tradici. Podle ředitele Tomáše Prokopa se na akci sešlo zhruba 150 nadšenců, další lidé se přišli podívat. Letošního 77. ročníku memoriálu se mělo podle odhadů pořadatelů zúčastnit zhruba 400 lidí.

„My jsme museli zrušit tu plaveckou část ve smyslu soutěže, protože je tolik vody, momentálně protéká Vltavou 580 kubíků za vteřinu na profilu Chuchle, takže v tom se bezpečně nedá plavat. Ale protože tradice plaveb v Praze o Vánocích je již stoletá, letos je to právě 100 let od roku 1923, kdy Alfred Nikodém poprvé plaval,“ řekl Prokop.

Výstraha trvá

Hladiny toků po celém Česku jsou v úterý stejně jako v uplynulých dnech na povodňových stupních. Počty zásahů hasičů kvůli počasí stouply na několikanásobek obvyklého množství. Výstraha meteorologů před rozvodněnými toky trvá do odvolání pro téměř celou zemi, například hladina Labe bude dnes asi dál stoupat. Kvůli dešti a tání sněhu se toky v části země rozvodnily už před Štědrým dnem.

Symbolicky se otužilci namočili i letos. Prokop připomněl, že zvyk nezastavili ani nacisté za druhé světové války, ani pandemie covidu-19. „Tak ani posté jsme se rozhodli nezrušit tu symbolickou část, setkat se tady,“ řekl.

Do vody vlezly desítky lidí, voda byla podle nich špinavá a měla silný proud. Otužování jim ale přesto zlepšuje náladu. Následně se převlékali v připraveném stanu a na okolních lavičkách. Podle pořadatelů měla voda letos 5,7 stupně Celsia, vzduch měl 9,0 stupně Celsia. Účastníci dostali u prezenční listiny diplomy, místo délky tratě na nich měli napsáno dřep.

Přišli i přemožitelé La Manche

Milovníky otužování přišla pozdravit i starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská (TOP 09), která pokřtila knihu říční vodou. „Doufám, že do roka a do dne budou podmínky příznivější a sejdeme se tady,“ řekla. Všem, kteří našli odvahu a vlezli do vody, vyjádřila hluboký obdiv.

Na akci přišli i dva letošní přemožitelé kanálu La Manche Zdeněk Martinec a Filip Jícha. Oba převzali poháry jako ocenění jejich přeplavbě.

První vánoční vystoupení otužilců ve Vltavě, tehdy pod vedením samotného Alfreda Nikodéma, se konalo v roce 1923. Za první ročník pod názvem Memoriál Alfreda Nikodéma se považuje akce z roku 1947. Rekordních 431 otužilců se memoriálu zúčastnilo v roce 2019.