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Požár v dětském táboře. Hasiči evakuovali přes 70 lidí, škoda dosahuje 900 tisíc

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  16:30

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Požár přístřešku v areálu dětského tábora u Otročiněvsi. (25. července 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

U Otročiněvsi na Berounsku dopoledne hořelo v areálu dětského tábora. Oheň zachvátil dřevěný srub, přístřešek a část lesa. Hasiči evakuovali 40 dětí a 31 dospělých, jeden člověk se nadýchal zplodin. Plameny napáchaly škodu za 900 tisíc korun, příčinou byla technická závada na komínu.

Událost byla hlášena před desátou hodinou dopolední. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Děti odvezli z tábora do budovy obecního úřadu, kde počkaly na rodiče.

VIDEO: Nečekaná zkouška odvahy malých táborníků. Ztraceni v lese si zvládli poradit

Před 11:00 se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu. Místní dobrovolná jednotka bude místo do rána hlídat.

„Členové týmu posttraumatické péče nechali pro děti dovézt malé stavebnice, které táborníkům pomohly zapomenout na nepříjemný prožitek,“ řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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