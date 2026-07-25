Požár v dětském táboře. Hasiči evakuovali přes 70 lidí, škoda dosahuje 900 tisíc

Událost byla hlášena před desátou hodinou dopolední. Hasiči vyhlásili druhý ze čtyř stupňů požárního poplachu. Děti odvezli z tábora do budovy obecního úřadu, kde počkaly na rodiče.
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Před 11:00 se jim podařilo dostat plameny pod kontrolu. Místní dobrovolná jednotka bude místo do rána hlídat.
„Členové týmu posttraumatické péče nechali pro děti dovézt malé stavebnice, které táborníkům pomohly zapomenout na nepříjemný prožitek,“ řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová.
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