Podobné zážitky měli lidé v uplynulých týdnech nejen na Příbramsku, ale také na pomezí Středočeského a Jihočeského kraje v okolí Mirotic. Seizmologové v obou případech potvrdili, že šlo skutečně o zemětřesení různé intenzity.

Naposledy se přímo v kraji zem zachvěla po polovině května. To bylo blíže Příbrami. Na mezinárodně používané Richterově škále seizmologové ohodnotili událost s nepříliš hlubokým epicentrem magnitudem o síle 1,9 stupně. Jde sice o relativně nízkou hodnotu, ale už ji nezaznamenají pouze citlivé vědecké přístroje, ale rovněž lidé.

„Otřes pravděpodobně souvisí se zdejšími bývalými hlubinnými doly, ale může se jednat o tektonické zemětřesení. Pro jednoznačné rozlišení nemáme zatím dost informací,“ konstatují seizmologové z Ústavu fyziky Země Masarykovy univerzity v Brně.

Když u nás bagrovali, bylo hůř

„Seděl jsem na gauči a najednou jako by s ním někdo lehce šoupl sem a tam, nic víc. Kdybych si později nepřečetl, že to bylo zemětřesení, myslel bych si, že se mi to jen zdálo nebo někde něco kutají. Když nám měnili v ulici vodovod, otřásal se při bagrování dům mnohem víc,“ líčil svou zkušenost pětačtyřicetiletý David, který o události živě diskutoval s přáteli v jedné z příbramských restaurací.

Výrazně silnější záchvěvy prožívali lidé koncem dubna v okolí Mirotic. Dosáhly stupně 3,1 a navíc nebyly první. Nastaly zhruba rok po prokázaném zemětřesení ve stejné oblasti. Loni bylo ještě silnější, dosáhlo 3,5 stupně.

Jisté déja vu tak prožívali právě obyvatelé městečka, které leží jen kousek od hranic kraje. „Lidé se na nás obraceli, protože byla slyšet rána, cítili otřesy, nevěděli, co se děje. Posléze jsme si po loňské zkušenosti našli, že šlo o zemětřesení. Je to zvláštní, mysleli jsme si, že jsme na pevné desce,“ říká mirotická starostka Martina Mikšíčková.

Zároveň upozornila, že město je v kontaktu s odborníky. Ti plánují v lokalitě umístit měřicí přístroje, které by seizmickou činnost podrobně monitorovaly. „Zajímáme se o to a oni se zajímají o nás. Jsme zvědaví, na co přijdou,“ podotýká starostka. Monitoring brněnských vědců dokládá, že hlavní otřes nebyl na tomto místě poslední.

Následovaly čtyři slabé dotřesy zemětřesení s maximálním magnitudem 0,3. Dva velmi slabé těsně po hlavním otřesu a další dva o den později. Ty lidé už necítili.

Opakování po roce? Zajímavé

Ve Středočeském kraji jde nicméně z dlouhodobého hlediska o výjimečné události. „Platí, že na rozdíl třeba od lokalit na západní výspě republiky, Ostravska či okolí Králického Sněžníku, jsou otřesy v centrálním regionu spíše sporadické,“ říká Pavla Hrubcová, vědecká pracovnice z Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky.

Na druhou stranu považuje hlavně záchvěvy u Mirotic za velmi zajímavou seizmickou aktivitu. „Záznamy o slabších otřesech odtamtud máme například z roku 2012. Nicméně tam došlo před rokem na české poměry k docela silným. Letos se objevily na stejném místě a ve stejné hloubce, zhruba 20 kilometrů pod povrchem. Geologicky navíc v horninách, v nichž se seizmický signál dobře šíří. Jsou tam granity a další horniny s malým útlumem,“ popisuje geologický jev.

Právě proto prý lidé zaznamenali i zvukovou vlnu v podobě hřmění. Navíc byly otřesy z Povltaví patrné na velmi širokém území, až do vzdálenosti kolem sta kilometrů. Vědci se nyní chystají okolnosti seizmické aktivity podrobně zkoumat. Zabere to ale delší čas, nyní je předčasné cokoli předjímat do budoucna.

„Je opravdu třeba počkat, otřesy 3,5 stupně nejsou nikterak velké, ale je k tomu třeba přistupovat seriózně, se vším respektem,“ konstatuje Pavla Hrubcová.