V pražských Modřanech se přes třicet lidí otrávilo oxidem uhelnatým

Na místě podle záchranné služby zasahovaly čtyři posádky a také speciální sanitka pro mimořádné situace Atego, ve které lze přepravit až dvanáct pacientů najednou.

„Všechny osoby jsou při vědomí a postupně je ošetřujeme a rozvážíme do pražských nemocnic,“ uvedli záchranáři bezprostředně po zásahu na twitteru. Podle zasahujících hasičů oxid uhelnatý unikl v rodinném domě.

Traumatologický plán záchranářům stanoví opatření a postupy v případě hromadných neštěstí. V Modřanech podle pražské zdravotnické záchranné služby trval hodinu a dvě minuty.

„Zkontrolovali jsme celkem 32 osob včetně dětí,“ uvedli záchranáři na twitteru. Dodali, že 27 z nich následně rozvezli do pěti pražských nemocnic, a to do Fakultní Thomayerovy nemocnice, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenské nemocnice a Všeobecné fakultní nemocnice.