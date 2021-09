DOKUMENT: Otevřený dopis prezidenta republiky primátorovi hlavního města Prahy

Vážený pane primátore,

v politice se řídím několika zásadami, mezi které patří i určitá míra shovívavosti vůči politickým nováčkům. Doba hájení nicméně uplynula a já již nehodlám skrývat rozčarování nad Vašimi přešlapy.

Když jste před časem varoval před údajně plánovaným kácením stromu v Jelením příkopu Pražského hradu, načež se ukázalo, že žádný takový strom neexistuje a že jste si společně s týmem Vašich sedmi mediálních poradců spletl Jelení příkop s Jelení ulicí nacházející se na zcela jiném místě, přijal jsem tuto skutečnost s pozdvihnutým obočím, ale zároveň s jistým pochopením. Již v té době jsem se ale podivoval nad tím, že coby pražský primátor máte čas na podobné aktivity. Vaši předchůdci se v období jara a léta věnovali především a výhradně koordinaci oprav dopravní infrastruktury, protože každý dobrý starosta či primátor ví, že právě to je období vhodné pro opravy silnic, chodníků či tratí.

Nijak nesnižuji seznam Vašich politických úspěchů z období jara a léta roku 2021, mezi které soudě dle Vašich mediálních výstupů patří například vyjednání slevy na vstupné v Muzeu vidlí či nabídka bezplatných výpůjček růžových sdílených kol. Přesto Vás nyní jako hlava státu, které náleží dbát o dobro všech obyvatel naší země, vyzývám k okamžité nápravě dramatické situace v pražské dopravě a vyvození patřičných důsledků z pochybení, které v české komunální politice nemá obdoby.

Důsledkem naprosto amatérského přístupu k plánování a dohledu nad opravami pražských silnic, či dokonce zcela záměrného diletantství směřovaného vůči pražským i mimopražským řidičům, je hlavní město naprosto dopravně paralyzované, což již zdaleka není jen tématem pražským, ale vzhledem k významu metropole i tématem celonárodním.

Vaše představa řidičů automobilů jako někoho, kdo tento způsob dopravy využívá kvůli vlastnímu pohodlí, je zcela nemístná. Automobil slouží především těm lidem, kteří jej využívají k dopravě do zaměstnání, přepravě zboží, objemných nákupů, transportu dětí do škol či k vyšetřením v nemocnici. Přestože systém MHD je v Praze již z dřívějších dob poměrně kvalitní, ne vždy a všem vychází využití hromadné dopravy jako ta nejvýhodnější varianta, ať už z hlediska času či nyní po zdražení jízdného i z hlediska finančního. Především ale není úlohou nás politiků hodnotit a nařizovat, jakým způsobem se mají lidé přepravovat. Primátor zastupuje zájmy všech Pražanů, tedy i těch, kteří z jakéhokoli důvodu preferují osobní přepravu. Nehledě na fakt, že současná dopravní situace je tak kritická, že v konečném důsledku zasahuje i Vámi propagovanou MHD – například v ulici Zenklova, kde kvůli okolním uzavírkám stojí jak auta, tak tramvaje, či nově v ulici Veselská, kde pro změnu stojí autobusy dopravující do Prahy lidi z širokého okolí.

To, že opravy silnic jsou zcela nekoordinované, chaotické a nedomyšlené, způsobuje dennodenně komplikace statisícům obyvatel. Vyzývám Vás tímto k několika okamžitým krokům:

1. Pokorná omluva všem lidem, kterých se Vaše selhání v současné době dotýká,

2. Sjednání okamžité nápravy ve formě nařízení rekoordinace oprav infrastruktury, ve které se vezme ohled na zajištění objízdných tras,

3. Ukončení spolupráce s Vašimi poradci, kteří se na sociálních sítích hrubě a nemístně vysmívají všem stěžovatelům na současnou kritickou situaci,

4. Zvážení vyhlášení stavu nebezpečí, neboť současná dopravní situace je natolik kritická, že ohrožuje mimo jiné práci složek integrovaného záchranného systému,

5. Zvážení rezignace na funkci primátora hlavního města Prahy.

Vaše počínání dovedlo metropoli na pokraj chaosu, za což jste politicky odpovědný. Pane primátore, každá prohra je poloviční vítězství, pokud se z boje poučíte.

S úctou

Ing. Miloš Zeman

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky