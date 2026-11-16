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Šest pruhů je zpátky. Magistrála před hlavním nádražím je opět plně průjezdná

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  10:45
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V noci na pondělí se otevřela magistrála před pražským hlavním nádražím. (16....

V noci na pondělí se otevřela magistrála před pražským hlavním nádražím. (16. listopadu 2026) | foto: Správa železnic

V noci na pondělí se otevřela magistrála před pražským hlavním nádražím. (16....
V noci na pondělí se otevřela magistrála před pražským hlavním nádražím. (16....
Začala oprava haly hlavního nádraží v Praze. Potrvá až do roku 2028
Pražská magistrála u Hlavního nádraží
5 fotografií
V noci na pondělí se opět plně otevřela magistrála před pražským hlavním nádražím. Provoz se obnovil po více než čtyřech měsících. Rekonstrukce stropu odbavovací haly pokračuje dál, informovala Správa železnic.

„Po 126 dnech jsme v noci na dnešek vrátili dopravu do původního uspořádání,“ napsala na síti X.

Rekonstrukce stropu odbavovací haly podle ní pokračuje dál a autobusové zastávky proto zatím zůstávají v Opletalově ulici.

Magistrálu čeká čtvrtá oprava. Odborníci kritizují souběh uzavírek v centru

„Uzavřené je také parkoviště před Fantovou budovou a přilehlé manipulační plochy,“ sdělila. Práce se ale provozu na magistrále již nedotknou.

Pro řidiče začalo omezení na severojižní magistrále ve Wilsonově ulici od pondělí 13. července.

Magistrála u hlavního nádraží se zúžila, důvodem je oprava stropu odbavovací haly

Změny se dotkly i dálkových spojů a autobusů mířících na letiště Václava Havla. Od 3. srpna začaly dočasně zastavovat v Opletalově ulici.

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