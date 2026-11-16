„Po 126 dnech jsme v noci na dnešek vrátili dopravu do původního uspořádání,“ napsala na síti X.
Rekonstrukce stropu odbavovací haly podle ní pokračuje dál a autobusové zastávky proto zatím zůstávají v Opletalově ulici.
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Magistrálu čeká čtvrtá oprava. Odborníci kritizují souběh uzavírek v centru
„Uzavřené je také parkoviště před Fantovou budovou a přilehlé manipulační plochy,“ sdělila. Práce se ale provozu na magistrále již nedotknou.
Pro řidiče začalo omezení na severojižní magistrále ve Wilsonově ulici od pondělí 13. července.
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Magistrála u hlavního nádraží se zúžila, důvodem je oprava stropu odbavovací haly
Změny se dotkly i dálkových spojů a autobusů mířících na letiště Václava Havla. Od 3. srpna začaly dočasně zastavovat v Opletalově ulici.