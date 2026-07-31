Otevírají se všechny dveře. Libovolně se nastupuje na dalších 50 linkách autobusů

Stalo se tak na základě úspěšného vyhodnocení ročního zkušebního provozu na 122 linkách. Provoz na nich tak přechází do trvalého stavu.
„Zavedení nástupu všemi dveřmi se ukázalo jako jednoznačně správný krok, který výrazně zvýšil atraktivitu a plynulost příměstské autobusové dopravy,“ zhodnotil před časem středočeský radní pro dopravu Petr Borecký.
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Nástup všemi dveřmi se v autobusech osvědčil, kraj ho rozšíří. A přibude revizorů
Všemi dveřmi u autobusů vybraných linek 300-429 se nastupuje od 1. srpna loňského roku. Urychlilo se odbavení, zvýšil se komfort cestování.
Výhody pro cestující
Zdroj: Ropid
Padesátka nových linek se bude týkat například spojení Praha – Příbram, Praha – Benešov – Vlašim, linek na Brandýsku, Českobrodsku, Nymbursku, Černokostelecku, Říčansku i linek zajišťujících městskou dopravu Beroun – Králův Dvůr či Milovice.
Projekt, který stojí na větší důvěře v cestující a současně na posílené přepravní kontrole, přinesl očekávané zrychlení provozu, vyšší komfort cestování a zároveň výrazně menší dopady na tržby, než se původně předpokládalo.
Nástup všemi dveřmi bude možný na většině příměstských linek vyjíždějících z Prahy a také na dalších vytížených a frekventovaných linkách v regionu, zejména v oblastech kolem Prahy.