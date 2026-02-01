Policisté z Berounska vyšetřují otcovraždu. Rozložené tělo našli díky sousedům

Z vraždy otce obvinili v těchto dnech policisté sedmadvacetiletého muže z Berounska. Tělo našli v rodinném domě v obci Osov ve značném stadiu rozkladu poté, co obyvatelé vesnice svého souseda delší dobu neviděli a báli se o něj.
Tělo muže policisté objevili ve středu. Na obavy sousedů totiž reagoval ve svém volnu policista, který v obci žije. „Spojil se se svými kolegy, společně pak muže nalezli v jeho domě bez známek života a ve značném stadiu rozkladu,“ informovala mluvčí krajské policie Vlasta Suchánková.

Přivolaný soudní lékař konstatoval, že muž zemřel násilnou smrtí.

„Jaká byla příčina smrti a jak dlouho byl muž mrtvý, nebylo možné přímo na místě s ohledem na pokročilé stadium rozkladu těla zjistit. Byla nařízena soudní pitva, která by měla kriminalistům na tyto otázky odpovědět a na jejíž výsledky policisté čekají,“ doplnila mluvčí.

Tragický pád z lešení. Dělník v Řeporyjích podlehl těžkým zraněním

Ještě téhož dne policisté zadrželi mužova sedmadvacetiletého syna, kterého stíhají pro vraždu. Mladý muž je nyní ve vyšetřovací vazbě. „Obviněnému muži, v případě uznání viny před soudem, hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let, případně výjimečný trest,“ doplnila mluvčí.

Kriminalisté případ dále vyšetřují, kromě dalších okolností zkoumají podle mluvčí samozřejmě i motiv pachatele.

