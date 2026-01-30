Petice proti výměně osvětlení šíří zkreslené informace, říkají odborníci

Autor: ,
  15:52
Část odborníků nesouhlasí s peticí, která požaduje zastavení výměny pražských sodíkových lamp veřejného osvětlení za LED svítidla se studenějším světlem. Odborné sdružení Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení (SRVO) v prohlášení uvedlo, že petice šíří neúplné, zkreslené a tendenční informace.

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. února 2019) | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

Město zahájilo projekt výměny sodíkových za LED svítidla před mnoha lety, v posledních letech pak výměnu urychlilo kvůli plánovanému ukončení výroby nynějších výbojek. Podle petentů je však vědecky prokázané, že větší podíl modré složky ve světle je pro lidi i další živé organismy škodlivý a město by mělo výměnu v dosavadních parametrech zastavit a instalovat moderní svítidla s teplejším světlem.

Podle soudního znalce Tomáše Maixnera je hlavní rolí veřejného osvětlení zajištění bezpečnosti, což petice nebere v potaz. Petenti své požadavky odůvodňují tím, že modré světlo narušuje denní cyklus lidí a dalších živých organismů.

Podle vyjádření SRVO, které sdružuje správce, provozovatele, projektanty či dodavatele veřejného osvětlení, petenti zjednodušují a politizují odborné téma a bagatelizují fakt, že v EU má od příštího roku kvůli obsahu rtuti začít platit zákaz výroby sodíkových výbojek. „Výměna je tedy nezbytná a vzhledem k množství zdrojů na území velkých aglomerací ji není možné odkládat,“ stojí v prohlášení spolku.

Sporná barva světla. U pouličních lamp jde hlavně o bezpečnost, říká správce

Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má veřejné osvětlení na starosti, podle SRVO dodržuje platné normy a využívá metodu tlumení jednotlivých svítidel oceňovanou i v zahraničí.

„Použitý systém celkového snižování intenzity osvětlení, tedy i světelného smogu, je považován za výrazně efektivnější při zajištění kvalitního osvětlení veřejného prostoru než úprava spektrálních parametrů světla,“ sdělil spolek.

Silniční hazard

Podle Maixnera může mít aktivistický přístup k veřejnému osvětlení reálné negativní dopady na bezpečnost silničního provozu i prevenci kriminality. Hlavní funkcí veřejného osvětlení je podle znalce zajištění bezpečného pohybu po městě po setmění, což světlo bez modré složky plní hůře, protože mimo jiné zhoršuje vnímání barev.

Pražanům vadí bílé světlo nových LED lamp. Oranžové zakázala EU, říká město

„Předmět má nějakou barvu, protože pohltí všechny barvy s výjimkou té ‚své‘. Pokud na modrý předmět dopadá světlo bez modré složky, tak je nebarevný. Pokud nebude pozadí dostatečně světlejší, nebo naopak tmavší, tak může ‚zmizet‘. Absence modré též zhoršuje periferní vidění,“ uvedl Maixner. Petenti podle něj staví ekologický argument nad všechny ostatní a ignorují technické normy i odpovědnost města za bezpečnost obyvatel.

Petici proti výměně osvětlení dosud podpořilo on-line před 10 tisíc lidí a na svém dalším jednání by se jí mělo zabývat městské zastupitelstvo. THMP kritiku odmítá, postup městské firmy ve své gesci podpořil i radní města Michal Hroza (TOP 09). Petenty naopak podporuje opoziční Praha Sobě.

Vstoupit do diskuse

Stavba pražského Dvoreckého mostu jde do finále

Nejčtenější

Zákeřný duch pražského metra. Odhalit bludný proud je velká výzva

Stanice metra Malostranská

Pražské metro je v mnoha směrech propracovaný systém, který však má i své „duchy“ v podobě tzv. bludných proudů. Ty mohou ohrozit bezpečnost a životnost železných konstrukcí. Jeden ampér...

Ve škole se střílí. Učitel vyvolal planý poplach, chtěl vyzkoušet reakci policie

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Pražská policie dnes odpoledne prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Na místo vyjely desítky policistů, informace o střelbě se ale nepotvrdila....

Pafos - Slavia 4:1, hosté se s Ligou mistrů rozloučili debaklem, Bořil byl vyloučen

Smutní hráči Slavie po porážce s Pafosem.

Od našeho zpravodaje na Kypru Slávističtí fotbalisté zakončili své působení v aktuální sezoně Ligy mistrů debaklem 1:4 na půdě kyperského Pafosu. V první půli sice na inkasovanou branku odpověděli zásluhou Chaloupka, v té druhé...

Další malér hříšníka Gedeona. Prodával falešné vstupenky na Barcelonu

Fotbalista Filip Gedeon, potrestaný za užití kokainu zákazem startu do roku.

Od října 2024 mu běží tříletý zákaz na jakékoli organizované sportování poté, co mu v těle našli kokain. Teď má třiadvacetiletý Filip Gedeon, někdejší fotbalista Sparty, další malér. Zkoušel prodávat...

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

Petice proti výměně osvětlení šíří zkreslené informace, říkají odborníci

Biodynamické veřejné osvětlení ve středočeských Hrusicích (7. února 2019)

Část odborníků nesouhlasí s peticí, která požaduje zastavení výměny pražských sodíkových lamp veřejného osvětlení za LED svítidla se studenějším světlem. Odborné sdružení Společnost pro rozvoj...

30. ledna 2026  15:52

Buona Fortuna, Phil! Rytíři mají klid i díky Pietronirově trefě. A teď olympiáda

Litvínov,7. 8. 2025. Verva Litvínov - Rytíři Kladno, příprava. Phill Pietroniro...

Gólem pomohl k výhře nad Plzní 4:1, po níž mají kladenští Rytíři jistotu, že se vyhnou baráži o záchranu hokejové extraligy. A teď může obránce Phil Pietroniro s čistou hlavou vyrazit na svou první...

30. ledna 2026  13:40

Vychovatelky bily postižené děti. Chyboval ředitel i inspekce, míní ombudsman

ilustrační snímek

Ve družině nejmenované školy podle rodičů vychovatelky ponižovaly a bily děti s postižením. Podle veřejného ochránce práv ve věci následně pochybila jak pražská inspekce, která ve škole neprovedla...

30. ledna 2026  12:54

Muže natočili, jak chytil u Vltavy labuť a odnesl ji do auta. Hledá ho policie

Muž si z pražské vltavské náplavky odnesl odchycenou labuť

Na sociálních sítích koluje video, v němž muž na smíchovské náplavce odchytí jednu z labutí u břehu, přitiskne si ji na břicho a odnáší do auta, kde ji vloží do boxu. Natočil ho při tom svědek....

30. ledna 2026  12:31

Kauza řidičáků v Černošicích. Žalobkyně žádá vazbu pro všech 16 obviněných

Policie zasahuje v budově pražského pracoviště Městského úřadu Černošice. (28....

Státní zástupkyně navrhla vazbu pro všech 16 obviněných v kauze nezákonného získávání řidičských průkazů na černošickém úřadu. O návrzích rozhodne Obvodní soud pro Prahu 2, sdělil v pátek mluvčí...

30. ledna 2026  12:20

Nejdřív Plzeň, teď Kolín. Nejbohatší Čech vstupuje po fotbalu také do hokeje

Zleva starosta Kolína Michael Kašpar, předsedkyně správní rady SC Kolín Iva...

Nejbohatší Čech Michal Strnad vstupuje do dalšího sportovního klubu. Majitel fotbalové Viktorie Plzeň podpoří prostřednictvím své firmy Retia kolínský hokejový klub. Ten od nové sezony ponese název...

30. ledna 2026  11:20

VIDEO: Výdejní boxy vykrádal pravidelně, policisté si v úkrytu na zloděje počíhali

Vylamoval zámky od výdejních boxů, policisté ho chytili přímo při krádeži

Skoro jako do supermarketu chodil k výdejním boxům na Prahu 4 jedenačtyřicetiletý muž. S páčidlem v ruce vylamoval jednotlivé schránky takřka každý druhý den. Pravidelnost jeho „návštěv“ se mu stala...

30. ledna 2026  10:07

Na Břevnovských kolejích hořelo, hasiči evakuovali skoro 140 lidí

Hasiči evakuovali koleje v Praze na Břevnově kvůli požáru pokoje. (30. ledna...

Skoro 140 lidí evakuovali hasiči v noci na pátek kvůli požáru pokoje na vysokoškolských kolejích v Praze na Břevnově. Jednoho člověka ošetřili zdravotníci. Výše škod a příčina požáru zatím nejsou...

30. ledna 2026  8:07

Na Rakovnicku vyprostili havarovanou cisternu, silnice zůstane dál zavřená

Při havárii cisterny na Rakovnicku uniklo zhruba 8 tisíc litrů pohonných hmot....

Na Rakovnicku u obce Žďár se podařilo v pátek ráno vyprostit a odtáhnout cisternu s naftou a benzinem, která tu havarovala ve čtvrtek. Kvůli sanaci uniklých pohonných hmot ale zůstane silnice I/27...

29. ledna 2026,  aktualizováno  30. 1. 7:51

PVK pomáhá v nouzových situacích při únicích vody v domácnostech

Advertorial
Nejčastější příčinou vzniku nouzové situace je prasklá stoupačka nebo potrubí...

Téměř 5 000 zákazníků zavolalo v loňském roce na nonstop asistenční službu při řešení nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem, kterou nabízejí Pražské vodovody a kanalizace (PVK) svým...

30. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hotovo, Litvínov čeká baráž. Třinec zdolal Pardubice, vyhrála i Sparta. Plzeň prohrála

Zdrcení fanoušci Litvínova. Jejich tým čeká baráž o udržení v extralize.

Hokejová extraliga zná po 47. kole základní části účastníka baráže. Příslušnost mezi tuzemskou elitou bude na jaře hájit Litvínov, který po prohře s Hradcem 3:6 už nemá ani matematickou šanci na to,...

29. ledna 2026  16:50,  aktualizováno  21:44

Pili jsme tak, že jsme se vyklonili z okna a polkli. Jan Kurial je žijící kronika dolu ČSM

Premium
Jan Kurial je v podstatě živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň tam nastoupil v...

Je živoucí kronikou dolu ČSM. Jako učeň na něm Jan Kurial nastoupil v první polovině 60. let, postupně se vypracoval na předsedu odborů a personálního šéfa. Následně profesně provázel Viktora...

29. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.