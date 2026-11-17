Ze záběrů to zatím vypadá, že jeden osobní vlak minul návěstidlo zakazující jízdu. Jak se to může stát?
Jacura: Bohužel celkem jednoduše. Samozřejmě musíme počkat na výsledek šetření, ale s nejvyšší pravděpodobností u sedmého nástupiště stál osobní vlak Praha–Milovice a do Prahy přijížděl vlak od Mělníka. Vypadá to, že přijížděl na vedlejší kolej ke stejnému nástupišti. V čase odjezdu se pravděpodobně strojvedoucí rozhodl, že odjede na čas, a z neznámého důvodu odjel bez řádné výpravy, což zahrnuje i to zelené světlo. Vlak tedy neměl postavenou takzvanou vlakovou cestu, protože přes jeho výhybku stála trasa pro vjezd vlaku ze směru od Mělníka.
Nachtigall: Jsem plně přesvědčen, že to takhle bylo. V těch místech není bezpečnostní systém ETCS, což znamená, že vlaku nic fyzicky nezakázalo odjet. Zároveň je tam elektronické stavědlo, takže dispečeři zjistili prakticky okamžitě, kdy strojvedoucí návěstidlo projel a že se tak stalo. Logicky ale nemohli stihnout zareagovat, protože čas před nárazem byl příliš krátký. Poslední výhybka, která byla důležitá, je blízko k místu střetu.
„Na hlavním nádraží není ani starý národní vlakový zabezpečovač.“