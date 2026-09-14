Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

Autor:
  11:15
Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které zemřel osmnáctiletý řidič. (14. září 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...
Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...
Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...
Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které...
19 fotografií
Po střetu s protijedoucím vozidlem zemřel osmnáctiletý řidič na silnici mezi Kolínem a Poděbrady. Na místo jely všechny složky záchranného systému, druhého řidiče převezly letecky do nemocnice.

„Mladý řidič Renaultu jel po silnici první třídy od Pňova, dostal smyk na mokré vozovce a v zatáčce přejel do protisměru a střetl se se Škodou Octávií. V obou vozidlech byli pouze řidiči. Řidič Renalutu na místě zemřel, druhý byl transportován do nemocnice, dechová zkouška u něj byla negativní,“ uvedla mluvčí středočeských mluvčí Michaela Richterová.

Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které zemřel osmnáctiletý řidič. (14. září 2026)
Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které zemřel osmnáctiletý řidič. (14. září 2026)
Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které zemřel osmnáctiletý řidič. (14. září 2026)
Na silnici mezi Kolínem a Poděbrady došlo k vážné dopravní nehodě, při které zemřel osmnáctiletý řidič. (14. září 2026)
19 fotografií

Silnice zůstává uzavřená, směrem na Kolín auta projíždí kyvadlově.

U zesnulého řidiče proběhne soudní pitva. Celou nehodou se budou zabývat kriminalisté.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Slavia - Lens 2:3, domácí mířili k výhře, ale selhali v nastavení. Chyboval Chorý

Jindřich Trpišovský po prohře s Lens. Za ním je zklamaný Tomáš Chorý.

Slávističtí fotbalisté směřovali k vítězství v Lize mistrů, ale nezvládli nastavení. Ještě na jeho začátku ve svém úvodním utkání základní fáze nového ročníku nad RC Lens vedli 2:1, ale nakonec...

Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně, škoda je 170 milionů

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)

Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí....

Cyklista se hádal s řidičkou, která pak zemřela. Nemůže za to, osvobodil ho soud

Cyklista Václav Socher pravomocně zproštěný viny (na archivním záběru)

Soud v pondělí pravomocně zprostil viny cyklistu, který měl v centru Prahy fyzický konflikt s řidičkou, jež následně zemřela. Podle odvolacího senátu nebyl skutek trestným činem. Obžaloba vinila...

Hasiči už vědí, co způsobilo mohutný požár Lidlu v Kladně. Škoda je 170 milionů

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...

Hasiči ukončili zásah u vyhořelého obchodního domu Lidl v Kladně. Likvidaci požáru vyhlásili v úterý večer a objekt následně předali zpět majiteli. Příčinou rozsáhlého požáru, který způsobil škodu za...

Hradec - Sparta 2:1, rychlé góly a cenný skalp. Hosté počtvrté padli a jsou až desátí

Sestřih zápasu
Fotbalisté Sparty oslavují gól Adama Karabce.

Sedmý ligový zápas, čtvrtá porážka. Problémy fotbalové Sparty se kupí i na začátku září. V Hradci Králové prohrál vicemistr 1:2, protože mu zase jednou utekl začátek. Domácí vedli po trefách Daridy s...

Rychlostní limit ve městech? Pirátka Lněničková se opřela o zavádějící data

Veřejný pochod s požadavkem snížit rychlost v Praze na 30 km/h a upozornit na...

Zastánkyně rychlostního limitu 30 km/h ve městech, pražská pirátská zastupitelka Gabriela Lněničková, čelí kritice kvůli sdílenému příspěvku. Pozitivní dopady na bezpečnost a emise dokládala...

14. září 2026  10:47

Šef ŘSD: Potřebujeme i třetí okruh kolem Prahy, desítky kilometrů od metropole

Vysíláme
Hostem Rozstřelu je Radek Mátl, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic.

Česko zažívá jeden z největších dálničních boomů ve své historii. Šéf ŘSD Radek Mátl v Rozstřelu promluvil o cenách dálnic, dostavbě Pražského okruhu i plánech na další dálniční síť. Praha podle něj...

14. září 2026

Na metru Flora je už díra pro výtah. Dělníci vyrazili 60 metrů chodeb a 30 metrů šachet

Stanice metra Flora je fyzicky propojena s novými výtahovými šachtami. (září...

Stanice metra Flora na lince A má proražené základy budoucího výtahu. Dělníci vyhloubili na 30 metrů šachet a vyrazili 60 metrů chodeb. Stanice se po rekonstrukci otevře v únoru příštího roku, výtahy...

14. září 2026  9:42,  aktualizováno 

Kolaps vlaků ve středních Čechách zavinilo více faktorů. Podle kraje se může opakovat

Premium
ilustrační snímek

Lidé nacpaní ve vlacích bez nadsázky jako sardinky. I tak to v minulých dnech vypadalo na některých příměstských linkách ve středních Čechách. Českým drahám totiž „vypadla“ část vlakových jednotek. V...

14. září 2026

Klobouk dolů před celým týmem, chválil Trpišovský po Teplicích. Vyzdvihl Vlčka

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský při pozápasové děkovačce s fanoušky.

Po zápase se už tradičně rozeběhl k fanouškům a na mokrém trávníku se oslavně sklouzl po koleni. „Teplice mají svoji kvalitu a i když ta výhra možná mohla vypadat snadně, tak rozhodně nebyla,“ řekl...

14. září 2026

U Velvar se kvůli jízdě v protisměru čelně srazila dvě auta. Zranilo se šest lidí

ilustrační snímek

U Velvar na Kladensku se v neděli večer čelně srazila dvě osobní auta, šest lidí utrpělo zranění. Silnice I/16 musela být uzavřena, informovaly mluvčí středočeské policie Michaela Richterová a...

13. září 2026  21:28

Opilý řidič dodávky na Benešovsku narazil do stromu. Zranil sebe a dalších pět lidí

ilustrační snímek

U Veliše na Benešovsku v neděli odpoledne narazila dodávka do stromu. Všech šest cestujících utrpělo zranění, z toho čtyři byli zraněni těžce. Řidič podle dechové zkoušky pil před jízdou alkohol.

13. září 2026  21:08

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

13. září 2026  17:05,  aktualizováno  20:19

Hladina Slapské přehrady spadla už nyní k úrovni zimního období. A klesá dál

Vodní elektrárna na slapské přehradě. (20. března 2026)

Hladina upouštěné Slapské přehrady klesla pod hranici 267,5 metru, dosáhla tak kóty pro zimní období a dál klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění nádrže je extrémní...

13. září 2026  19:42,  aktualizováno  19:56

Na příští summit NATO povede českou delegaci prezident Pavel, sdělil Babiš

Premiér Andrej Babiš (vlevo) a prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké...

V čele české delegace na příštím summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Tiraně bude prezident Petr Pavel. Uvedla to dnes Česká televize s odkazem na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO)....

13. září 2026  19:39,  aktualizováno  19:50

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Spolupráce s ANO v Praze po volbách? Kupka ani Rakušan ji nevyloučili

Kandidát na primátora Prahy Tomáš Portlík a předseda Občanských demokratů...

Povolební spolupráci svých stran s hnutím ANO v Praze zcela nevyloučili předseda ODS Martin Kupka ani šéf hnutí STAN Vít Rakušan, i když by oba preferovali spolupráci ODS a STAN. Vyplývá to z jejich...

13. září 2026  15:57

Porod v koloně aut. S doprovodem do nemocnice pomohli policisté

ilustrační snímek

Policejní práce může být velmi rozmanitá a ne vždy v ní figuruje spáchání trestného činu. Důkazem je i nedávný zásah pražských policistů. Ti pomohli muži, jenž společně se svojí rodící ženou zůstal...

13. září 2026  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet