Osmnáctiletý řidič dostal na mokré silnici smyk. Po srážce s autem v protisměru zemřel

„Mladý řidič Renaultu jel po silnici první třídy od Pňova, dostal smyk na mokré vozovce a v zatáčce přejel do protisměru a střetl se se Škodou Octávií. V obou vozidlech byli pouze řidiči. Řidič Renalutu na místě zemřel, druhý byl transportován do nemocnice, dechová zkouška u něj byla negativní,“ uvedla mluvčí středočeských mluvčí Michaela Richterová.
Silnice zůstává uzavřená, směrem na Kolín auta projíždí kyvadlově.
U zesnulého řidiče proběhne soudní pitva. Celou nehodou se budou zabývat kriminalisté.
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