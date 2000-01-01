náhledy
Kvůli nízkým přitokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Současný neobvyklý stav si můžete prohlédnout na vlastní oči díky fotografiím a záběrům z dronu, které pořídila redakce iDNES.cz.
Autor: Marek Štekl, iDNES.cz
Stav hladiny ovlivnila nepříznivá hydrologická situace, která v povodí Vltavy panuje prakticky po celý rok 2025. Přítoky do nádrže byly po celý rok hluboko pod dlouhodobými průměry.
Hladina proto klesala, jelikož se intenzivně nadlepšoval průtok na dolním toku Vltavy a Labe.
Jde o primární účel: Vltavská kaskáda tak v době sucha plní svou hlavní roli.
Ačkoli je situace neobvyklá, mluvčí Povodí Vltavy potvrzuje: „Situace rozhodně není kritická.”
Zajištění minimálního odtoku a plnění hlavního účelu není v současnosti nijak ohroženo.
Hladina vodní nádrže Orlík byla k datu 16. prosince 2025 na úrovni 337,20 metrů nad mořem.
Že se nejedná o rekordní stav potvrzují i statistiky. Na podobné úrovni byla hladina například v letech 2019, 2020, 2022 a 2023.
Trend se navíc pozvolna otáčí. Hladina i díky současným srážkám mírně stoupá a nádrž se zvolna plní.
Na základě aktuálních předpovědí počasí správci povodí očekávají, že tento pozitivní trend bude v nejbližsím období pokračovat.
Hospodaření s vodou je koordinováno v rámci celé Vltavské kaskády (od Lipna až po Vrané) dle manipulačních řádů.
Pokles hladiny nezpůsobil zhoršení kvality vody. Většina živočichů se přizpůsobila, přesto povodí ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody provedlo záchranný transfer mlžů.
Zámek Orlík na skále, obvykle téměř na úrovni hladiny, obklopený anglickým parkem.
Orlická přehrada drží mnohá nej, paradoxně patří i mezi nejužší na světě.
Žďákovský most je jedna z nejvyšších a nejdelších mostních konstrukcí v ČR, klene se přes přehradu.
Nádrž Orlík je největším vodním dílem v Česku. Dlouhá je 68 kilometrů a zasahuje kromě Vltavy také na Otavu a Lužnici.
Silnice na hrázi Orlíku bude kvůli stavbě bezpečnostního přelivu uzavřena minimálně na dva roky, konkrétně od ledna 2026, což místní obyvatelé vnímají jako významnou komplikaci.
Vodní nádrž Orlík je přehradní nádrž, součást Vltavské kaskády v jižních a středních Čechách. Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku.
S rozlohou 25,5 km² jde o druhou největší přehradní nádrž a o druhou největší vodní plochu na území České republiky.
