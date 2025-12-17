|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje
Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu
Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...
OBRAZEM: Odhalené břehy Orlické přehrady z dronu. Nízká hladina čaruje
Kvůli nízkým přítokům klesla hladina vodní nádrže Orlík a pozorovatelé tak v současnosti mohou sledovat výrazně odhalené břehy. Situace není kritická a nejde ani o historický rekord, uvedla mluvčí...
Fígl, jak se vozit zadarmo. Revizoři v Praze nemají na černé pasažéry účinné páky
Revizoři v pražské hromadné dopravě nemají páky, jak vyloučit černé pasažéry z přepravy. Pokutu témuž bezdomovci vypíší i několikrát za den, zároveň mu tím ale vystaví půlhodinovou jízdenku. Pokuta...
Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě
Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...
Sparta - Liberec 2:2, minus sedm na Slavii, bod v ostrém duelu zachránil Kuchta
Sparťanští fotbalisté půjdou do jarní části se sedmibodovým mankem na Slavii. V závěrečném ligovém vystoupení na podzim doma remizovali s Libercem 2:2. Dvakrát prohrávali, bod zajistil pět minut před...
Muž si v metru přivlastnil cizí zapomenutý notebook, pátrá po něm policie
Cizí notebook zapomenutý na lavičce ve stanici metra B Stodůlky si přivlastnil neznámý muž. Odložený předmět ho zaujal, následně si proto na lavičku sedl a po chvíli tašku s přístrojem sebral a...
Je lepší, když na svátky slouží zdatnější muži. Kvůli opilcům, líčí primář urgentu
Zatímco řada nemocničních oddělení je během vánočních svátků uzavřena, u urgentního příjmu to tak není. „Sloužící lékaři mají plno práce, někdy mají štěstí a u stromečku a pohádky se setkají během...
Boleslav pokračuje v řešení rozsáhlé marodky. Týmu pomůže mazák Klepiš
Hokejový útočník Jakub Klepiš bude nově působit v extraligové Mladé Boleslavi. Jedenačtyřicetiletý matador přichází do středočeského celku na výpomoc z prvoligových Litoměřic, zatím na hostování do...
Přestavba trati mezi Prahou a Kladnem dostala zelenou, práce začnou příští rok
Modernizace trati mezi Prahou a Kladnem získala podle informací od Správy železnic (SŽ) pravomocné stavební povolení. Stavba začne v příštím roce, zhotovitel je již vybraný. Dokončení prací se...
Praha 3 boduje nezvyklým suvenýrem. Stavebnice Žižkovské věže se vyprodala okamžitě
Praha 3 představila jako suvenýr stavebnici Žižkovské věže. Vznikla při příležitosti výročí čtyřiceti let od položení základního kamene ikonické stavby. První série padesáti kusů setu zaujala...
Zimák v Neratovicích zchátral příliš, bruslit se tam nebude. Kritici viní město
Město Neratovice čelí kritice kvůli zimnímu stadionu. Ten totiž pronajalo provozovateli, ovšem ani jedna strana o něj nepečovala. Kvůli závadám je sportoviště pro letošní zimu uzavřeno. To se dotkne...
Aberdeen hraje jako španělský tým, řekl Haraslín. Produktivita? Góly budou, slibuju
Když obdržel dotaz od jednoho ze skotských novinářů, chtěl odpovědět anglicky, v čemž mu ale velmi rychle zabránil Ondřej Kasík, ředitel klubové komunikace: „Slovensky odpověz, překladatelka to řekne...
Stovce unikly, debaklu ne. USK Praha si z Itálie veze nepříjemnou porážku
Basketbalistky ZVVZ USK Praha prohrály ve 2. kole nadstavbové části Euroligy na palubovce italského Schia 78:99 a zkomplikovaly si boj o postup do vyřazovací fáze. Úřadující šampionky utržily čtvrtou...
Vlaky u Berounky zrychlí. Modernizace trati v náročném terénu myslela i na užovky
Časová úspora v řádu minut, větší komfort kolem trati a brzy také nová cyklostezka. Železničáři dokončili hlavní práce na modernizaci desetikilometrového úseku mimořádně vytížené trati mezi Berounem...
Z pražského přeboru na africký fotbalový šampionát. I Žižkov má reprezentanta
Obránce Isaac Muleme hrající za béčko Viktorie Žižkov bude reprezentovat Ugandu na Africkém poháru národů. Třiatřicetiletý fotbalista bral působení v páté nejvyšší české soutěži jako šanci dostat se...
Reakce na tragédii. Zoo upraví expozici orangutanů, pády do vody ohlídá alarm
Pražská zoo plánuje kvůli nedávnému úmrtí orangutana Kawiho nově přestavět expozici. Zatím místo mírně upravila, mimo jiné nechala nainstalovat systém, který umí detekovat pád do vody a slouží k...
Slavia si pojistila Halinského, ještě půlrok ho nechá hostovat v Teplicích
Jeden podpis, dvojnásobná radost. Talentovaný fotbalový obránce Denis Halinský prodloužil smlouvu s prvoligovou Slavií Praha až do června 2030, zároveň se protáhlo jeho úspěšné hostování v Teplicích....