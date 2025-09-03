„Máme léta chatu jen pár kilometrů od hráze, zaslechli jsme takové zadunění, člověk se trochu lekne,“ svěřil se třeba padesátiletý Pavel, který jezdí na Orlík z Příbramska a letos tu trávil i většinu dovolené.
A navíc to nebylo poprvé, co se v oblasti chvěla zem. Vědci sérii o něco slabších záchvěvů zaznamenali i loni v létě. Nejsilnější 10. srpna 2024, kdy naměřili hodnotu 2,0 magnitudo (místní stupnice otřesů, pozn. redakce).
Magnitudo v od přehrady relativně nepříliš vzdálených Miroticích dosáhlo až 3,5 stupně. A šlo skutečně o zemětřesení.