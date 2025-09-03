Vydrží hráz zemětřesení? Otřesy v okolí Orlíku vyvolávají u místních otázky

Na snímku hráz vodní nádrže Orlík. Na snímku vlevo je skluz nového protipovodňového přelivu, který právě vzniká na pravé straně orlické hráze. (6. srpna 2025) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Marek Kočovský
  13:00
Otřesy o síle 2,3 stupně přímo v okolí přehrady, která zadržuje stovky milionů hektolitrů vody. Přestože záchvěvy poblíž vodní nádrže Orlík jsou poměrně slabé, vyvolávají v obyvatelích a některých rekreantech otázky, zda je betonový kolos v bezpečí.

„Máme léta chatu jen pár kilometrů od hráze, zaslechli jsme takové zadunění, člověk se trochu lekne,“ svěřil se třeba padesátiletý Pavel, který jezdí na Orlík z Příbramska a letos tu trávil i většinu dovolené.

A navíc to nebylo poprvé, co se v oblasti chvěla zem. Vědci sérii o něco slabších záchvěvů zaznamenali i loni v létě. Nejsilnější 10. srpna 2024, kdy naměřili hodnotu 2,0 magnitudo (místní stupnice otřesů, pozn. redakce).

Magnitudo v od přehrady relativně nepříliš vzdálených Miroticích dosáhlo až 3,5 stupně. A šlo skutečně o zemětřesení.

