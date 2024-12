Orion přejmenovali, ale klid nebude. Policie radí, ať se odstěhujeme, zuří místní

„Nemám pochybnosti o tom, že Sféra je nový Orion, má i stejnou sortu návštěvníků,“ sdělil ve čtvrtek starosta Prahy 3 Michal Vronský plnému sálu naštvaných lidí.

Ještě více je spolu s bývalým starostou Jiřím Ptáčkem popudili, když zdlouhavě jmenovali, co všechno proti problémovému podniku dosud na radnici udělali a že to nestačilo.

Přítomné pak zaskočila také policejní statistika za letošní rok. „Policisté na lince 158 reagovali na čtyřicet oznámení od občanů a z této lokality prověřovali tři trestné činy,“ uvedla šéfka obvodního ředitelství policie Praha III Josefa Jelínková.

Ředitel Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 3 Dušan Machoň doplnil, že strážníky volalo 32 lidí a výtržníkům před klubem uložili letos celkem 80 pokut.

Měly se dít divy

„Jsem předseda SVJ Řehořovy 34, my to tam schytáváme na první dobrou. Osobně jsem byl rozhánět rvačku, když nám pod okny demolovali člověka. Policie nás vyzývá, ať se odstěhujeme, někteří to už udělali,“ vzal si slovo Filip Štěpánek a obrátil se k Ptáčkovi: „Vy říkáte, že jste podal podnět na hygienu už v roce 2022, a stalo se co? Za pět let se problém neposunul. Tvrdíte, kolik jste dali podnětů, ale výsledkem je co? Hygiena i policie vás posílá do háje, my z baráku nevoláme policii taky, protože to nemá smysl,“ konstatoval rozčilený muž, za což mu ostatní zatleskali.

Štěpánek také Ptáčkovi připomněl, že v roce 2022 občany ujistil, že zajistil zvýšenou součinnost s policií a její zpřísněný dohled v místě, a pokud je tedy někdo z obyvatelů zavolá, budou se dít divy.

„Ale když zavoláme na policii, tak slyšíme: Kdeže to je? Jaký klub? Takhle jste informovaní a to je váš zpřísněný dohled?“ obrátil se na Machoně s výčitkou, že rozdali jen 40 pokut za rok, což by podle všech přítomných mohlo být i za noc a mělo by to kýžený výchovný efekt.

Řediteli strážníků dále vytkl, že před klubem nejčastěji řeší rvačky domluvou. Na to ale Machoň reagoval slovy, že ne všichni se tam v čase příjezdu hlídky dopouštějí přestupku.

„Policie má rozdílnou optiku“

Lidé z Řehořovy si přichystali dvacet bodů k projednání, mezi nimi například nápad na dopravní omezení v ulici či na trvalou přítomnost policejní hlídky před klubem či pravidelné akce celní správy a cizinecké policie, které se z iniciativy Vronského uskutečnily na podzim.

Náměty obyvatel Řehořovy ulice k problému s provozem klubu Sféra. (19. prosince 2024)

Pravidelné hlídky ale Jelínková zavrhla s tím, že pro záchyt například občanů bez povolení k pobytu jsou vhodnější akce neočekávané. Ptáček jí však oponoval: „Pravidelné šťáry můžou být neúspěšné, ale z našeho pohledu budou účelné, protože klub se stane pro takové lidi nepřitažlivý. Ta optika policie, která má odhalovat trestnou činnost, a optika městské části, která by byla nejradši, aby tu takový klub vůbec nebyl, je úplně odlišná.“

„Cizinecká policie má na starosti celou Prahu, což znamená, že problémových lokalit, kde se stahují cizinci je daleko víc a opravdu pražská policie nemá kapacity k tomu, aby každý týden dělala preventivní opatření ve vašem klubu,“ odvětila Jelínková. Podle Ptáčka jsou však její slova tak trochu odpovědí, proč se v řešení situace radnice nehýbe z místa.

Pokračování v lednu

Vronský s Ptáčkem nyní spolu s právníky chystají návrh vyhlášky pro magistrát. Snaží se o zkrácení provozní doby podniků v lokalitě, ovšem tak, aby nebylo ohroženo svobodné podnikání a současně ani právo na klid obyvatel. Ptáček nakonec občany požádal o pomoc s řešením situace.

„Vím, že jste na nás naštvaní a domníváte se, že jsme úplně neschopní, ale jsme jen vaše prodloužená ruka, jsme žadateli u úřadů a policie, aby konali. Nemůžu tam nakráčet a zavřít to,“ upozornil Ptáček.

Na dotaz z lavic, proč tedy hygiena a stavební úřad nekoná, navrhl udělat další besedu a pozvat i jejich zástupce. Probrat všechny návrhy občanů se nestihlo, takže jim Vronský přislíbil znovu se sejít v lednu.