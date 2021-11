Ořechovku už nebude hyzdit dřevěná ubytovna, nahradí ji prosklená klubovna

V polovině října zastupitelé Prahy 6 schválili tisk předložený radou o darovací smlouvě mezi městskou částí a Tělovýchovnou jednotou Tatran Střešovice.



Plány na obnovu okolí tenisových kurtů dosud komplikovaly majetkové vztahy. Zatímco pozemky vlastní Praha 6, kurty s bývalou ubytovnou až dosud patřily Tatranu. Radnice jako vlastník celého náměstí bude mít konečně možnost ubytovnu zdemolovat a zároveň na místě postavit nové zázemí podle vlastních představ.

Na základě darovací smlouvy bude provoz zajišťovat opět Tatran, se kterým bude uzavřena pachtovní smlouva. Detaily zatím radnice s Tatranem vyjednává.

„Bez podpory Tatranu Střešovice, kterému patří toto sportoviště, bychom se neobešli. Tatran odvádí na Praze 6 významnou práci a je to jeden z největších sportovních klubů v naší části. Díky této spolupráci na místě vznikne udržitelné zařízení pro sportovní služby, které svou architekturou skvěle zapadne do okolí,“ řekl k dohodě Jakub Stárek (ODS), místostarosta pro územní rozvoj.

Obě strany už v roce 2016 uzavřely memorandum o spolupráci, ale hned první pokus místní zavrhli s tím, že jde o příliš velký zásah do původní podoby náměstí. Nynější radnice oslovila dva místní architekty a jejich návrhy prezentovala na setkání s místními. Jako přijatelná se veřejnosti zdála studie architekta Pavla Hniličky, jehož návrh také vyhrál v soutěži na nové řešení Vítězného náměstí.

„Už déle než deset let se pokouším toto místo nějak zrekultivovat a vybudovat něco, co by odpovídalo této lokalitě. Bohužel naše jednota není z vlastních prostředků schopná něco vybudovat. Jsme nezisková organizace. Mohli bychom tu sice přistavět nějakou boudu, ale to by nebylo zrovna koncepční ani hezké,“ řekl předseda TJ Tatran Martin Vaculík. Připouští, že tentokrát je projekt nového hřiště blízko realizaci.

Občerstvení i vyhlídka na střeše

Jednopatrová budova se zelenou střechou bude podle studie architekta Hniličky částečně ze dřeva s proskleným výhledem na kurty i na sousedící ulici. V objektu je klubovna, technické zázemí a místo pro drobné občerstvení s několika stolky. Přístupná bude i střecha, která má sloužit především fotografům. Podsklepená část bude celá patřit sportovcům, kteří zde najdou šatny i sprchy.

Nové tenisové hřiště bude podle Stárka velikostí odpovídat poloze původních kurtů, ale radnice chce, aby sportoviště bylo multifunkční.

Bude možnost zde postavit hřiště pro padel, což je hra podobná squashi, nebo kluziště.



„Nová snaha o proměnu náměstí na velikosti sportoviště nic nezmění, není třeba změny územního plánu, a zázemí s klubovnou a občerstvením bude rozsahově menší, než stávající objekt bývalé ubytovny,“ řekl k návrhu místostarosta.

Tatran daruje ubytovnu, zpět dostane klubovnu

Přestože radnice díky darovací smlouvě získá kontrolu nad celým náměstím, nezdá se některým z místních kritiků domluva výhodná.

„Ve chvíli, kdy hodlá TJ Tatran darovat něco pravděpodobně se zápornou hodnotou do rukou radnice, která pak hodlá utratit zhruba 30 milionů za výstavbu nového zázemí a vše zase dát zpět do správcovství TJ Tatran, tak už taková dárcovská smlouva stojí za pozornost,“ myslí si Ivan Hanousek, který na Ořechovce vyrůstal a je členem skupiny Odbor odboje Ořechovky.

Vadí mu také nejasnost ohledně vlastnictví kurtů. Ty původně patřily právě sdružení místních obyvatel, než jim sportoviště komunistický režim vzal a předal do správy tehdejší tělovýchovné jednotě. Během některé ze spartakiád byla také postavena dřevěná budova, která až do nedávna fungovala jako ubytovna.



„Máme čestné prohlášení Tatranu, že je vlastníkem stavby a současně to doložil také dokumentací o nájemní smlouvě s předešlým vlastníkem pozemků hlavním městem, kde Praha uznala, že stavby jsou Tatranu Střešovice. Ke stavbě se nikdy nikdo nehlásil a Tatran je evidentně jediný, kdo má budově dokumentaci a má od ní klíče,“ doplnil k této kritice místostarosta Jakub Stárek.

Odhad ceny za nové hřiště se podle Stárka skutečně pohybuje okolo 35 milionů korun, ale vzhledem k současnému zdražování materiálu se může výsledná cena lišit. „S návratností nepočítáme, stejně jako nepočítáme s návratností s jiným sportovním zařízením, nebo kulturního či sociálního zařízení,“ dodal Stárek.

Na provoz by si nové sportoviště mělo vydělat nejen na vstupném, ale i prodejem občerstvení



„Investice se nevrátí, ale je důležité, aby to bylo ekonomicky udržitelné a životaschopné. Chceme, aby si to vydělalo na provoz na obsluhu. Základní myšlenka je, že se to nebude jmenovat Kurty TJ Tatran Střešovice, ale aby se to jmenovalo Veřejné sportoviště Ořechovka, kde bude mít každý příležitost si zasportovat,“ dodal předseda TJ Tatran Martin Vaculík.

Během příštího roku by měla radnice získat potřebná povolení, aby demolice mohla začít v průběhu prázdnin. Nové zázemí pak může být otevřeno začátkem roku 2023. Záleží na tom, zda radnice bude řešit možné odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Pro radnici je to jedna z mála šancí, jak proměnit území určené podle územního plánu pro sportovní účely. Takových parcel je v šesté městské části málo a už jsou většinou zastavěné.