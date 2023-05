Muž nechal u popelnic klec s křečíkem. V novém domově by překážel, vysvětlil

Oznamovatel křečíka džungarského našel i s klecí a vybavením u kontejnerů na domovní odpad v ulici Štěpánská.

„Hlídka, která vyjela na místo, se u několika obyvatel v okolí ptala, zda neví, komu by mohlo zvíře patřit. Strážníci se totiž domnívali, že si některé z dětí vyneslo svého mazlíčka na sluníčko a zapomnělo ho venku,“ sdělila mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Ukázalo se však, že majitelem je dospělý muž. Strážníkům řekl, že křečíka už doma nechtějí, navíc se prý stěhují z města a zvíře s klecí by jim v novém domově překáželo. „Strážníci proto křečka i s klecí naložili do služebního auta a převezli pracovníkům do záchranné stanice AVES,“ popsala mluvčí.

Nyní už bývalý majitel opuštěného mazlíčka je podezřelý ze spáchání přestupku opuštění zvířete. Podle Purkytové hlídka případ předala k dořešení příslušnému správnímu orgánu.