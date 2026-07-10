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Pracujeme i přes noc, třeba v kanálech, odmítá TSK výtky k opravě Kbelské

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  10:20
Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na...

Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na kanálových vpustích a jejich výztuhách, upravovali odvodnění a připravovali podkladní vrstvy pro pokládku nového asfaltu. (červenec 2022) | foto: TSK Praha

Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na...
Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na...
Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na...
Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na...
19 fotografií
Zdá se, že se nám kolem rekonstrukce Kbelské rozmohl takový nešvar. Tak začíná příspěvek Technické správy komunikací na sociálních sítích, který reaguje na připomínky, že se na opravě nepracuje ve slibovaném režimu 24/7. „Ne každá činnost vypadá jako frézování vozovky,“ pokračuje příspěvek s upozorněním, že řada prací není na první pohled vidět nebo si vyžadují technologické přestávky.

Rekonstrukce Kbelské, důležité dopravní tepny v severovýchodní části města, odstartovala minulý týden.

Trvat bude 45 dní a pracovat se zde má v režimu 24/7.

Jenže: „Občas se v komentářích objevuje, že v noci na stavbě nikdo nepracuje. Důvod? Není vidět těžká technika a není slyšet stavební hluk,“ reaguje TSK na občasné komentáře, že na stavbě nejsou vidět dělníci.

Sotva odstartovala velká rekonstrukce Kbelské, už se tam stala nehoda

„Možná se vám zdá, že je na stavbě někdy méně techniky nebo pracovníků než v prvních dnech. To ale neznamená, že se nepracuje. Naopak. Ne každá stavební činnost vypadá jako frézování vozovky nebo práce bagrů,“ vysvětluje TSK.

Upřesňuje, že dělníci během několika posledních nočních směn pracovali například na kanálových vpustích a jejich výztuhách, upravovali odvodnění a připravovali podkladní vrstvy pro pokládku nového asfaltu.

2. července 2026

„A právě některé z těchto prací vyžadují technologické přestávky, kdy je potřeba nechat použité materiály vytvrdnout nebo stabilizovat. Je to podobné jako při rekonstrukci podlahy doma. Také po nalití nivelace nezačnete hned pokládat dlažbu,“ doplňuje TSK.

Ujišťuje, že práce opravdu pokračují podle harmonogramu a v nepřetržitém režimu.

„Po dokončení frézování vozovky a sanací poškozených podkladních vrstev se práce přesunuly do dalších fází. Probíhá rektifikace obrub a uličních vpustí, úpravy odvodnění a také práce na kanalizačních systémech, které často probíhají právě v nočních hodinách,“ pokračuje správa.

Dále byla zahájena pokládka první nové asfaltové vrstvy, na kterou byla komunikace v předchozích dnech připravována.

Jedna z nejdůležitějších oprav letošního léta odstartovala 2. července a skončí 14. srpna. „Je to nejnáročnější stavba letošního roku,“ řekla iDNES.cz mluvčí TSK Barbora Lišková.

Pracuje se v jednom jízdním pásu, v tom druhém se jezdí režimem 1+1. Mezi návazná opatření patří vyhrazené pruhy pro MHD či změny linkového vedení PID, aby se co nejvíce minimalizovalo zpoždění. Přítomná je i odtahová služba pro efektivní řešení případných nehod. Zatím musela odtáhnout deset aut.

Zaznamenali jste při průjezdu opravovanou Kbelskou zásadní komplikace?

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Závora zklidní dopravu ve Vinoři

Dopravního kolapsu se obávala zejména městská část Praha-Vinoř, ale provoz zde byl zatím klidný i díky světelné závoře. „Problémy způsobuje jen větší zajíždění kamionů,“ popsal dopravní situaci radní městské části Martin Mach.

Podle radnice oblasti pomohla světelná závora, která ředí místní dopravu. Nezahltí se tak okružní křižovatka a křižovatka v ulicích Mladoboleslavská, Živanická a Bohdanečská.

„Závora funguje a ředí dopravu. Dobrá situace je i v Živanické, kde dopravu řídí semafor pro auta jedoucí z dálnice D10,“ dodal Mach.

Řidiči, kteří pojedou z dálnice D10, se kvůli uzávěrám nedostanou do města. Při cestě od Liberce musí zahnout v Satalicích, jinak dojedou až na dálnici D8. Ze Satalic je možné do města dojet pouze přes Vinoř.

Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na kanálových vpustích a jejich výztuhách, upravovali odvodnění a připravovali podkladní vrstvy pro pokládku nového asfaltu. (červenec 2022)
Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na kanálových vpustích a jejich výztuhách, upravovali odvodnění a připravovali podkladní vrstvy pro pokládku nového asfaltu. (červenec 2022)
Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na kanálových vpustích a jejich výztuhách, upravovali odvodnění a připravovali podkladní vrstvy pro pokládku nového asfaltu. (červenec 2022)
Noční práce na opravě Kbelské ulice v Praze. Dělníci například pracovali na kanálových vpustích a jejich výztuhách, upravovali odvodnění a připravovali podkladní vrstvy pro pokládku nového asfaltu. (červenec 2022)
19 fotografií

Rekonstrukce se zásadně dotýká i Prahy 9, ale ani tady nejsou závažné komplikace. Městská část od 2. července stav komunikací monitoruje, ale všechny silnice byly dosud průjezdné.

Stejně dobrá situace je i v Praze 8, kde řidiči využívají jako objízdné trasy ulice Kolbenova a Prosecká. „Od občanů jsme nezaznamenali žádnou negativní reakci. Pokud by řidiči stáli v kolonách, věděli bychom o tom,“ uvedl mluvčí městské části Martin Šalek.

1. července 2026
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