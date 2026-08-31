Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kolony budou i po prázdninách. Řidiče čekají omezení u letiště nebo na magistrále

Autor:
  7:30

Pražská magistrála patří mezi nejvytíženější ulice v metropoli. | foto: Robert RambousekMAFRA

Spolu s prázdninami končí většina velkých oprav komunikací. Některým uzávěrkám se ale řidiči, kteří se vrátí z dovolené, nevyhnou ani v podzimních měsících. Několik stavebních akcí bude trvat do listopadu nebo do příštího roku. Jistou úlevu mohou čekat na Štěrboholské spojce, kde se stále staví most.

„Podařilo se nám ještě před začátkem školního roku dokončit stavbu čtvrtého pilíře. Řidiči tak mají v každém směru dva zúžené jízdní pruhy místo jednoho,“ uvedl pro MF DNES mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Luděk Hubáček.

Průjezd bez větších zdržení Štěrboholskou radiálou je důležitý proto, že zde neexistuje objízdná trasa. I přesto experti očekávají kolony, protože tudy denně projede přes 80 tisíc vozidel. Významnou část tvoří těžká nákladní auta, která tudy jezdí kvůli chybějící severní a východní části Pražského okruhu.

Magistrálu čeká čtvrtá oprava. Odborníci kritizují souběh uzavírek v centru

Nejde o jedinou opravu ŘSD spojenou s Pražským okruhem. Až do října dělníci v obou směrech opravují úsek mezi sjezdy na Kunratice a Jesenici.

„Starý povrch vozovky vyměníme za nový, pevnější s příměsí polymerů, která zlepší přilnavost a sníží hluk,“ přiblížil Hubáček.

ŘSD doporučuje řidičům sledovat dočasné dopravní značení a rychlost přizpůsobovat podle aktuální situace, která se do konce oprav bude měnit.

Kilometrové kolony u letiště

Dlouhé postávání v kolonách se nevyhne ani řidičům kolem letiště, kde dělníci pracují na rozšiřovaní mimoúrovňové křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou.

Tato stavba cestu autem prodlouží o několik desítek minut. Místu se nevyhýbají ani nehody, kvůli kterým je pak čekací doba ještě delší. „Dopravní komplikace jsme v oblasti letiště řešili opakovaně. Vždy se tvořily i několikakilometrové kolony,“ popsal vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.

Ačkoli stavba vytváří další zátěž pro už tak vytíženou křižovatku, její dokončení v příštím roce dopravě výrazně uleví a propojí centrum s letištěm a Středočeským krajem.

V počtu prázdninových rekonstrukcí vede Praha 4. Přidává se oprava tratě do centra

„Přestavba dnes už přetížené mimoúrovňové křižovatky Aviatická je klíčovým předpokladem pro zvládnutí rostoucí poptávky po cestování z Letiště Václava Havla. Projekt zároveň navazuje na Pražský okruh, kde doprava dlouhodobě roste,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik (SPD).

Magistrála stále zahlcená opravami

Stavební shon neskončí po prázdninách ani na severojižní magistrále. Přestože 31. srpna končí oprava Hlávkova mostu, který na magistrálu navazuje, všechny ostatní akce pokračují.

To může podle dopravních expertů způsobit výrazné dopravní komplikace – nejvýrazněji řidiči pociťují zúžení magistrály u hlavního nádraží, kde se opravuje stropní deska odbavovací haly.

Zásadní podzimní opravy

● V poslední týden prázdnin dělníci v metropoli pracovali na 84 místech. Většina velkých i malých uzavírek však po prázdninách skončí. Ještě 13 oprav ale do konce léta začne, ty ovlivní dopravu pouze lokálně.

● Do 16. listopadu je doprava na magistrále zúžená u hlavního nádraží kvůli opravě stropní desky odbavovací haly. Ve špičce se dá čekat zdržení delší než 30 minut.

● Do 16. listopadu dělníci staví most mimoúrovňové křižovatky na Štěrboholské spojce. V koloně zde auta mohou stát až půl hodiny. Dopravní situaci by mělo pomoci rozšíření jízdních pruhů.

● Až do 24. září potrvá rozšíření mimoúrovňové křižovatky ulic Lipská a Aviatická u letiště Václava Havla. V dopravních špičkách zde řidiči musí počítat až s půlhodinovým zdržením.

„Nikdo nezpochybňuje, že opravovat se musí. Dělníci by ale měli na takto významných projektech pracovat na dvě směny sedm dní v týdnu,“ upozornil dopravní expert Roman Budský. Magistrála je totiž jednou z nejdůležitějších a nejvytíženějších komunikací, přes kterou neexistují objízdné trasy. „Omezení má dopad i na tranzitní dopravu,“ dodal Budský s tím, že zde denně projedou desítky tisíc aut.

Podle expertů se doprava zpomaluje kvůli souběhu několika dopravních omezení, což způsobuje problémy na objízdných trasách. Ty se mohou s koncem prázdnin ještě více zahustit, protože v ulicích už nyní provoz sílí.

„Zvýšená zátěž je nejen na samotné magistrále, ale i na navazujících komunikacích, jako jsou například ulice Žitná nebo Ječná,“ sdělil radní pro dopravu Prahy 2 Tomáš Halva (TOP 09).

V blízkosti hlavního nádraží se také opravují silniční mosty v Legerově a Wilsonově ulici. Další zdržení může nastat kvůli opravě vodovodního potrubí v Sokolské, která na magistrálu navazuje.

Postaví se nová tramvajová trať

Oprava tramvajové trati v Hartigově ulici od pátku 28. srpna komplikuje cestování řidičům i cestujícím v Praze 3. V úseku mezi Biskupcovou a Spojovací nejezdí v obou směrech tramvajová linka 9 ani 11, které nahradily autobusy.

Řidiči na křižovatce ulic Hartigova, Spojovací a Pod Lipami projedou pouze pravým jízdním pruhem. „Výrazné dopady na automobilovou dopravu neočekáváme,“ uvedl před zahájením výluky mluvčí městské části Praha 3 Petr Habáň.

Poslední větší omezení se pro řidiče nachystalo od pondělí 31. srpna mezi Olšanskou a Habrovou. Do příštího roku se zde bude stavět nová tramvajová trať kolem Nákladového nádraží Žižkov. Auta zde až do července příštího roku pojedou v jednom jízdním pruhu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se

Rekonstrukce Smíchovského nádraží v Praze (vizualizace budoucí podoby)

Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...

Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit...

Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....

Na Smíchově roste nová městská čtvrť. Denně na ní pracuje na 1 200 lidí

Praha 19.8.2026 Smíchov City. Moderní městská čtvrť Smíchov City vznikající na...

Nová sídla energetického gigantu ČEZ, České spořitelny a stovky bytů. Podle investora, developerské společnosti Sekyra Group, je výstavba v pásu táhnoucím se od odstavných kolejí smíchovského nádraží...

Do Prahy dorazila nejvzácnější známka světa. Její cena přesahuje čtvrt miliardy

Nejdražší poštovní známka světa, Britská Guyana 1 cent Magenta připravená na...

Na šířku i výšku nemá ani tři centimetry, váží pár setin gramu. Její cena ovšem přesahuje čtvrt miliardy korun. Tak vypadá nejdražší známka světa, jednocentová Britská Guyana Magenta, jež bude od...

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

Kolony budou i po prázdninách. Řidiče čekají omezení u letiště nebo na magistrále

Pražská magistrála patří mezi nejvytíženější ulice v metropoli.

Spolu s prázdninami končí většina velkých oprav komunikací. Některým uzávěrkám se ale řidiči, kteří se vrátí z dovolené, nevyhnou ani v podzimních měsících. Několik stavebních akcí bude trvat do...

31. srpna 2026  7:30

Derby na tribunách nabídlo i společný boj za pyro. A také spousty urážek

Pyro sparťanských fanoušků v derby proti Slavii

Důvodů, proč z dění na trávníku občas přesunout pozornost na tribuny, byste v nedělním fotbalovém derby napočítali až až. Nejen kvůli událostem toho minulého. Tak třeba: poprvé se ve sparťanském...

30. srpna 2026  22:25

Sparta - Slavia 0:3, nečekaně klidné i jasné. Derby na Letné rozsekli nováčci

Sestřih zápasu
Slávistický útočník Danijel Šturm se raduje ze svého gólu v derby proti Spartě.

Dva údery zkraje obou poločasů, jeden v úplném závěru a nečekaně snadné body pro Slavii. Červenobílí ovládli 318. pražské fotbalového derby a Spartu po šesti letech porazili v lize na jejím stadionu....

30. srpna 2026  19:05,  aktualizováno  22:15

Češi se strachovali. Proti Norům je v závěru zachránil Bálint, pak ovládli prodloužení

Richard Bálint během zápasu s Norskem.

Čeští basketbalisté zvítězili ve druhém utkání skupiny G předkvalifikace o EuroBasket 2029. Ačkoliv do zápasu s Norskem v pražské hale Královka vstupovali jako favorité, o výhru se museli strachovat....

30. srpna 2026  19:57,  aktualizováno  20:29

Na příznivce Slavie číhala maskovaná parta ozbrojená dlažbou, zasahovala policie

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U...

Policie zasahovala při pochodu fanoušků Slavie na fotbalové derby se Spartou. U Metronomu na Letné zadržela dvacítku mužů, kteří se chystali na pochod zaútočit rozebranými dlažebními kostkami....

30. srpna 2026  19:14

Na Bulovce zapálili ženu při císařském řezu. Má popáleniny třetího stupně

Fakultní nemocnice Bulovka (14. února 2025)

V pražské Fakultní nemocnici Bulovka v tomto týdnu v úterý pacientka utrpěla popáleniny při císařském řezu. Nemocnice to potvrdila Deníku N, podle kterého má čtyřiadvacetiletá žena po incidentu...

30. srpna 2026  17:31

Jeden člověk zemřel a tři se zranili po čelní srážce ve Vyžlovce u Prahy

ilustrační snímek

Ve Vyžlovce v Praze-východ se v sobotu v podvečer čelně srazilo osobní auto s dodávkou. Nehoda si vyžádala jedno úmrtí a dvě těžká a jedno lehké zranění, příčinu a okolnosti policisté vyšetřují,...

30. srpna 2026  10:33

Cestování „óčkem“? Praha řeší stavbu okružního metra za 50 miliard korun

Vizualizace okružního metra (O)

Zanedbané rozvojové plochy se za pár let promění na rezidenční čtvrti pro tisíce obyvatel. Umožní to nový metropolitní plán, který začne platit v září. Vizi, jak tyto nové obytné zóny napojit na...

30. srpna 2026  10:09

Před 100 lety finišovala dostavba svatého Víta. Uvnitř mizelo těžké lešení

Stavba Chrámu sv. Víta v roce 1889

Katedrála svatého Víta na Pražském hradě se v létě 1926 pomalu blížila k dokončení. Práce směřovaly k roku 1929 a oslavám Svatováclavského milénia. Lidové noviny tehdy podrobně popisovaly, co všechno...

30. srpna 2026

Na Tankovém dni v Lešanech se převrátilo vozidlo Tatra, dvě děti se zranily

Tankový den v Lešanech. (1. 9. 2025)

V areálu vojenského technického muzea v Lešanech na Benešovsku se v sobotu při předvádění vojenské techniky převrátilo vozidlo Tatra. Dva lidé utrpěli zranění, řekly mluvčí středočeské policie...

29. srpna 2026  16:52,  aktualizováno  17:58

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Na Slavii chodí více lidi z Prahy, tvrdí studie. Odkud se víc jezdí na Spartu?

Fotbalisté Sparty a Slavie stojí na trávníku během slavnostního začátku derby.

Už v neděli je na programu první pražské derby nové sezony a přihlížet mu bude mimo jiné i zaplněný letenský stadion. Také vás ale zajímá, odkud jsou fanoušci, kteří na zápasy fotbalistů Sparty a...

29. srpna 2026  17:10

Mrakodrap s vrakem získal stavební povolení. Kritici se obávají hotelových kapslí

Nejvyšší budovu v Česku s názvem Top Tower (na vizualizaci) chce postavit...

Zaujme na první pohled. Mrakodrap Top Tower bude zdaleka nejvyšší stavbou v okolí a navíc o něj bude opřená obrovská ocelová konstrukce připomínající vrak lodi, která výšku budovy o 10 metrů překoná....

29. srpna 2026  10:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.