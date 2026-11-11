Opravy D1 omezí na čtyři dny provoz. Mezi Loktem a Hořicemi popraskal beton

Stavbaři vymění 17 popraskaných nebo pokleslých cementobetonových desek v pravém jízdním pruhu mezi 72. a 72,5. kilometrem. Ve středu to sdělil Luděk Hubáček z oddělení komunikace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).
Oprava podle ŘSD odstraní lokální vady, které se objevily v garanční lhůtě od modernizace dálnice v letech 2013 až 2021.
„Staré betonové desky nejprve zhotovitel vybourá, upraví podklad a znovu je vybetonuje tak, aby nový povrch vydržel maximální zátěž a nepraskal. Za opravy nezaplatíme ani korunu,“ uvedl mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
Dálničním úsekem jezdí denně skoro 40 tisíc vozidel, zhruba čtvrtina je nákladních. Firma podle ŘSD při opravách použije beton, který rychle tuhne. „Důležitá je především rychlost opravy. Díky zvoleným technologiím a speciálním postupům betonáže je možné jednotlivé cementobetonové desky vyměnit a opět po nich jezdit už za 48 hodin,“ uvedl Rýdl.
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Silničáři opravují vytížený tah k D1, dopravu na Vysočině komplikují i další práce
Devítikilometrový úsek D1 mezi Loktem ve Středočeském kraji a Hořicemi na Vysočině byl modernizován jako jeden z prvních mezi roky 2013 a 2015. Stavebnímu sdružení CPI za to ŘSD zaplatilo 523 milionů korun bez DPH. Stavbaři tehdy rozšířili vozovku skoro o metr na každé straně a opravili mosty a nadjezdy.