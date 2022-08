Stavbaři nabrali při opravách Barrandovského mostu 27 dní zpoždění

Důvodem zpoždění je podle náměstka mimo jiné to, že armatur v mostě je více a jsou silnější, než se očekávalo.

Nutnost rekonstrukce mostu spočívá především v nahrazení lan uvnitř mostovky. Ty totiž zajišťují, aby most vůbec stál. „Pro nová lana se musí vyvrtat otvory, některé jsou však 10 metrů dlouhé a 10 metrů hluboké. V průměru mají otvory asi 10 centimetrů a vrtají se skrz příčníky nad jednotlivými opěry,“ uvedl náměstek.

Nejvíce namáhané jsou pak opěry pilíře, kde se připojuje Strakonická rampa. „Tam je co nejvíc výstuže, aby most staticky vyhovoval. Je jí tam však více, než jsme si mysleli. Zatím jsme vždy museli práce zarazit, stále hledáme místo pro nový otvor,“ doplnil náměstek s tím, že to se nedaří už přes měsíc.

Rekonstrukce mostu začala 16. května. Dělníci nejprve demolovali nájezdovou rampu ze Strakonické ulice, kterou nyní znovu budují, a odfrézovali vozovku a odstranili římsy, zábradlí a izolace.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140.000 aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložena do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za všechny roky na 594,5 milionu korun.