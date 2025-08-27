Řidič přejel do protisměru a čelně se střetl s náklaďákem. Na místě zemřel

Autor: ,
  14:30
Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. Řidič nákladního vozu utrpěl lehké zranění. Nehoda uzavřela silnici I/12, řekla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. (27. SRPNA 2025) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

7 fotografií

Nehoda byla oznámena po 12:30. „Řidič osobního vozidla měl podle svědka zničehonic přejet do protisměru, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním autem,“ řekla policejní mluvčí.

Po střetu s nákladním autem zemřel ve středu u obce Tuklaty na Kolínsku řidič osobního auta. (27. SRPNA 2025)

Fotogalerie

zobrazit 7 fotografií

Přesné okolnosti a příčiny nehody budou zjišťovat kriminalisté. Dechová zkouška u řidiče nákladního auta alkohol neprokázala, u zemřelého bude nařízena soudní pitva.

„Jeden pacient na místě bohužel zemřel, druhého s lehčím poraněním vezeme do kolínské nemocnice,“ doplnila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

