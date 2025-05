Oprava vinohradského divadla za miliardy se vleče. Otevření se o rok opozdí

Budova Divadla na Vinohradech se nachází v nevyhovujícím stavu. Nefunkční je ale například i zařízení pro manipulaci s jevištěm. Ředitel divadla Tomáš Töpfer připravoval obnovu posledních šest let. (4. dubna 2023) | foto: Petr Topič , MAFRA

Zpoždění nabralo už vypsání tendru. Pražští radní měli podle akčního kulturního plánu pro rok 2024 zadat veřejnou zakázku loni v dubnu. Nakonec k tomu podle věstníku veřejných zakázek přistoupili až na začátku srpna.

Smlouvu s vítězem měli podepsat v prosinci, jenže letos v dubnu vybrali firmu, která vykoná jen technický dozor nad stavbou, dosud ale neoznámili, kdo se ujme samotné rekonstrukce.

„Komise Magistrátu hlavního města Prahy vybrala zhotovitele a nyní musí vítěze výběrového řízení vyhlásit Rada hlavního města Prahy. Pokud se některý z účastníků výběrového řízení neodvolá nebo nevznese námitku, rada podepíše smlouvu se zhotovitelem, a na základě této smlouvy bude určené datum, dokdy má být budova divadla vyklizena,“ popsal nynější situaci Tomáš Töpfer, ředitel divadla, s tím, že v této chvíli žádné datum určené není.

Stále se hledá firma

Podle Hofmana se vyhodnocení tendru zpozdilo, protože oprava Divadla na Vinohradech je technicky náročná. „Vzhledem k rozsahu a složitosti rekonstrukce muselo být v zadávacím řízením zodpovězeno mimořádné množství dotazů obdržených od jednotlivých účastníků. Následně v rámci hodnocení obdržených nabídek bylo nutné k zajištění řádného průběhu zadávacího řízení vyzvat účastníky k objasnění a doplnění nabídek. Náročnost těchto úkonů vedla k prodloužení předpokládané délky zadávacího řízení,“ objasnil Vít Hofman.

Stav soutěže je tedy takový, že v tuto chvíli není jasné, kdy skončí. „Zadávací řízení pokračuje podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V této souvislosti je postup vázán zákonnými lhůtami dle vývoje zadávacího řízení a z tohoto důvodu časovou náročnost zatím nelze stanovit,“ uvedl Hofman.

Jasné je zatím jen to, kam se divadlo po dobu rekonstrukce přestěhuje. Z náměstí Míru se přesune o necelých 400 metrů na Vinohradskou ulici.

„Představení se budou konat v Radiopaláci, kde se už z bývalého kina Květen připravuje prostor pro divadlo. Po příslušných úpravách by mohl vzniknout krásný divadelní sál přibližně pro 350 diváků. Úpravy by měly být hotové pravděpodobně do konce kalendářního roku,“ sdělil Töpfer.

Provizorní scéna v Radiopaláci

V šestipatrovém objektu nejprve sídlilo kino Radio. Na konci druhé světové války kinosál poškodil nálet. V roce 1946 se znovu otevřel pod názvem kino Květen. Filmy se tam přestaly promítat v roce 2002. Od té doby se v sále konaly plesy, galavečery, konference, módní přehlídky i svatby.

Töpfer počítá s tím, že na náměstí Míru se bude hrát do konce roku. Do Radiopaláce se podle něj diváci spolu s herci podívají nejdříve příští rok v únoru.

„V lednu 2026 by se mělo vinohradské divadlo vyklízet a zároveň bychom měli od ledna nebo spíše od února zahájit provoz v Radiopaláci. Podle odhadu bychom tam měli hrát po dobu zhruba 30 měsíců, kdy by měla probíhat rekonstrukce budovy na náměstí Míru,“ upřesnil Töpfer.

Rekonstrukce je nutná, protože zařízení, které umožňovalo pohyb 25 částí jeviště pro účely různých představení, před sedmi lety dosloužilo. Od té doby musejí kulisáci vše ovládat manuálně. „Budova potřebuje kompletně vyměnit vedení tepla i elektřiny. Vzduchotechnika dnes už navíc neodpovídá současným normám,“ řekl dříve MF DNES Töpfer.

Zmínil také, že jednou z novinek bude výtah a sklad na kulisy, který divadlu chybí. Ze skladu by kulisy posílal na scénu počítač.

Divadlo z roku 1907 čekají úpravy i zvenku. Koncepce Kulturní politika hlavního města Prahy 22+ počítá s úpravami fasády, střechy, komínů, oken i ozdobných prvků. Opravy budou podle magistrátu stát 2,95 miliardy korun.